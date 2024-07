Melqart y BlackRock suben su participación en Grifols tras la posible opa de Brookfield

Melqart y BlackRock, dos fondos con gran exposición a las empresas del Ibex y con acciones significativas en Grifols, acaban de notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la compra de nuevas participaciones en la farmacéutica catalana. El supervisor bursátil recoge así los primeros movimientos en la empresa de hemoderivados tras conocerse el interés de Brookfield por lanzar una opa junto a la familia fundadora y buscar excluir de bolsa a la compañía.

BlackRock es el segundo fondo que más acciones de Grifols posee, por detrás de Capital Research and Management Company. En concreto, ha pasado de tener el 4,3% de los títulos al 4,43%, según recogen los registros del supervisor bursátil. Si se analiza en profundidad, la mayoría son de clase A (3,09%) y el resto de clase B a través de derivados financieros.

Por su parte, Melqart Opportunities se encuentra en el ranking de los fondos que más acciones poseen de la farmacéutica. Esta entró en el accionariado en plena 'ola Gotham', concretamente tras el segundo ataque. Compró el 1,12% de los títulos, pero dos meses después se deshizo de parte de ellas, quedándose con el 0,9%. Ahora ha vuelto a comprar y tiene entre sus manos el 1,1%.

Otros fondos que tienen acciones en Grifols son Jp Morgan Chase & Co, con un 3,85%; Europacific Growth Fund, con un 3,22%; Jefferies Financial Group, con in 3,07%; y Rokos Global Macro Master Fund, con un 1,13%; entre otros.

Cabe subrayar que los fondos y bancos de inversión poseen el 65% de las participaciones, mientras que el 30,8% está en manos de los Grifols. Además, un 5% pertenece a accionistas minoritarios no identificados.

Los bajistas se repliegan

Por otro lado, este no es el único movimiento que ha sucedido hoy alrededor de Grifols. La posible opa ha provocado que el fondo bajista Marshall Wace haya disminuido su posición corta en el accionariado de la biotecnológica. Ha pasado del 0,69% al 0,57%. Asimismo, AKO Capital no ha tocado sus títulos y mantiene el 0,59% desde mediados de junio.

En busca de la exclusión

Brookfield y la familia heredera planea una opa sobre la compañía catalana y sacarla de Bolsa tras 18 años cotizando y más de un siglo como empresa familiar. Para llevar a cabo esta operación, la futura oferta pública de adquisición deberá recabar, al menos, el 75% del accionariado. O lo que es lo mismo, el 45% habida cuenta de que el 30% ya está en mano de la familia fundadora a través de sus cuatro compañías (Deria, Ralledor Holding, Ponter Trade y Scranton).

Brookfield y Grifols reconocieron que el pasado fin de semana el consejo de administración de la compañía se reunió de manera extraordinaria para abordar la potencial oferta. El motivo era que la familia fundadora y el fondo habían solicitado el visto bueno para empezar una due diligence, es decir, los trámites habituales para consultar "determinada información" del laboratorio e investigar a fondo el estado real de la entidad. Un día después, el supervisor bursátil suspendió la negociación de las acciones de Grifols de forma cautelar durante tres horas hasta las 12:00 y posteriormente levantó la suspensión.