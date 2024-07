Grifols nombra a Rahul Srinivasan como el nuevo director financiero del laboratorio

Grifols realiza cambios en su cúpula directiva. En plena recuperación por los ataques de Gotham, el laboratorio catalán ha nombrado a Rahul Srinivasan como nuevo director financiero (Chief Financial Officer), según ha comunicado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asumirá el nuevo puesto el 16 de septiembre de 2024.

Rahul Srinivasan sucederá a Alfredo Arroyo, que ha decidido jubilarse tras 17 años de carrera profesional en la compañía. Se encargará del área financiera. En concreto, de la planificación, tesorería, fiscalidad, reporte financiero y relaciones con los inversores y sostenibilidad. Además, deberá implementar estrategias efectivas de flujo de caja y de impulsar planes de gestión de deuda. También será el responsable de implementar estrategias efectivas de flujo de caja y de impulsar planes de gestión de deuda.

Respecto a su carrera profesional, el nuevo director financiero desempeñó varios cargos directivos en el ámbito financiero en compañías como Credit Suisse y Bank of America. "Su experiencia incluye auditoría y aseguramiento, transacciones y finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones y mercado de capitales", afirma Grifols. Además, hasta ahora ocupaba el cargo de Head of EMEA Leveraged Finance and Capital Markets en Bank of America.

"Rahul tiene un profundo conocimiento de las finanzas corporativas y una amplia experiencia en las dinámicas de los mercados de capitales. Todo ello, junto con una cultura orientada al rendimiento, le convierten en un activo muy valioso en nuestro próximo capítulo de crecimiento", ha apuntado el CEO de Grifols, Nacho Abia. "Estoy deseando trabajar con Nacho, el equipo directivo y el consejo de administración de esta reputada organización que, con su cartera de medicamentos plasmáticos, marca la diferencia y mejora la vida de personas de todo el mundo en diversas áreas terapéuticas", ha señalado Srinivasan.

Por otro lado, Rahul Srinivasan es miembro distinguido del Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), licenciado en Matemáticas Empresariales y Estadística por la London School of Economics and Political Sciences y tiene un Executive MBA (esponsorizado) por la ENPC School of International Management (París, Francia).

Cabe recordar que hace apenas unos meses que Grifols nombró a Nacho Abia como su nuevo director ejecutivo. Hasta ese momento ocupaba el puesto de consejero externo. Este debía sumir una serie de retos para enderezar la compañía y recuperar la confianza del mercado, después de ser testigo de cómo penalizaban a la compañía algunas prácticas contables y financieras tras las dudas que sembró Gotham City Research.