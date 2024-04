El Estado ahorró con Muface casi 1.200 millones de euros en 2023

El sistema de mutualismo en España proporcionó ahorros al Estado de 1.182 millones de euros durante 2023. El gasto per capita público ascendió a los 1.736 euros, mientras que la atención mediante Muface, Mugeju e Isfas se situó en 1.030. Teniendo en cuenta que el año pasado había 1,68 millones de personas afiliadas, el gasto que evitaron las administraciones públicas se sitúa en la cifra mencionada.

Los datos, obtenidos de ICEA y el Ministerio de Sanidad y hechos públicos por la Fundación Idis, indican además que el sistema público ha necesitado aumentar en algo más de 500 euros el gasto per cápita en el último lustro, mientras que el gasto a través del mutualismo ha crecido en 150 euros en el mismo periodo. "El mutualismo administrativo en la sanidad privada aporta eficiencia a la sanidad pública, ya que el gasto per cápita de dicha población cubierta es inferior al gasto público per cápita", aseveran desde Idis.

Por otro lado, el número de funcionarios que libremente escogen el sistema de mutualismo ha descendido un 1,6% desde 2018 hasta 2023. Si en el primer año el número era de 1,8 millones de personas, ahora se sitúa en 1,68. La cifra representa el 78% del total del personal público y se divide en un 65,2% en Muface, seguido de Isfas (30,5%) y Mugeju (4,3%). La explicación que ofrece Idis del descenso es que "hay un cambio de elección en los tramos de asegurados de mayor edad".

Por otro lado, también existen estadísticas de la evolución de las primas que se ofrecen a las empresas que prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV). En 2023, y respecto a 2022, el volumen cayó desde los 1.733 millones de euros a los 1.701. Si se observa con mayor distancia, en los últimos cinco años este valor ascendió en un 1,33%.

Estos datos son relevantes porque en pocos meses arrancará de forma oficial las negociaciones para renovar el sistema de mutualismo en España, ya que el convenio en vigor expira el 31 de diciembre. En estos momentos las partes están alejadas, toda vez que las empresas que prestan el servicio han comunicado que pierden unos 200 millones anuales y solicitan un incremento de la prima de, al menos, un 50%.

Más allá de Muface

Más allá del análisis ofrecido sobre el sistema mutualista, la Fundación Idis también ha aportado datos sobre el peso del sector privado en el Sistema Nacional de Salud. El gasto sanitario privado se sitúa, según los últimos datos disponibles, en 36.805 millones de euros, cifra que representa un 28,4% del gasto sanitario total de España. De este montante, 9.521 se corresponden a conciertos con las administraciones públicas.

Por otro lado, las empresas privadas poseen el 57% de los hospitales de toda la península (438) y el 32% de camas (50.574). Si se pone la lupa por comunidades autónomas, el territorio más dependiente de la actividad privada es Cataluña, seguido de Andalucía y Madrid. En términos empresariales, el grupo Quirónsalud es el que más infraestructura posee en España, seguido de San Juan de Dios y HM Hospitales.