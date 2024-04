El Ministerio de Sanidad comienza el trámite para implantar el empaquetado genérico del tabaco

Tras la aprobación del Plan Integral Prevención y Control del Tabaquismo el pasado viernes, el Ministerio de Sanidad ya ha empezado a dar los siguientes pasos. Hoy ha pasado a consulta pública la modificación del real decreto 579/2027 por el que se fijará el empaquetado genérico del tabaco, según ha afirmado la ministra Mónica García, durante los Desayunos Socio-sanitarios de Europa Press.

El real decreto regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados. Mediante su reforma, se realizarán mejoras en el etiquetado y envasado de los productos mediante la introducción del empaquetado genérico. En otras palabras, todos los paquetes de cigarrillos serán iguales, independientemente de su marca, como ya ocurre en otros países como Australia, Francia, Noruega y Dinamarca

La ministra ha asegurado que la evidencia científica demuestra que el empaquetado neutro es una medida "efectiva". "Ayuda a que el propio envoltorio no funcione como un reclamo publicitario en sí mismo, haciéndolo menos atractivo y contribuyendo también a tomar la decisión de dejar de fumar", afirma García. Además, ha asegurado que los "lobbies con intereses comerciales se encontrarán con un muro si intentan influir en todo lo que tiene que ver con priorizar la protección de la salud de los ciudadanos".

"Estamos orgullosos de que en los últimos cinco meses se hayan dado pasos en la lucha que no se habían dado en las últimas décadas", afirma la ministra de Sanidad. Y es que, el plan ha incluido el 90% de las enmiendas e iniciativas que hicieron llegar las comunidades al Ministerio.

El plan antitabaco supone la equiparación de la regulación de los productos relacionados con el tabaco (por ejemplo, los cigarrillos electrónicos) a la del tabaco tradicional. Además, incluye la modificación de la fiscalidad de esta sustancia de la mano del Ministerio de Hacienda con el fin de que ese incremento fiscal pueda revertir en políticas de salud.

También "la hoja de ruta" persigue aumentar los espacios libres de humo "para proteger el derecho a respirar aire limpio". "Cuanto más espacio libre de humo, más espacio libre de enfermedades asociadas al tabaquismo", afirma Mónica García. Asimismo, abarca impulsar la investigación sobre el tabaquismo y su impacto en la salud, incluyendo los nuevos dispositivos de nicotina.

Mónica García ha apuntado que los planes anteriores en esta materia han evitado alrededor de unos mil fallecimientos al año por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Además, ha agregado que lo más importante de este plan es "dar más años de vida y más vida a los años" porque "es un Plan para evitar que la gente empiece a fumar y que la gente que quiere dejar de fumar pueda hacerlo".

Otras acciones

Actualmente el Ministerio de Sanidad trabaja en la creación de un observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria. Este se encargará de valorar y elaborar una guía práctica de qué no hacer en la contratación pública con el objetivo de cerrar la puerta a los contratos y malas prácticas en este campo. Además, incluye un mapa de riesgos para identificar aquellos puntos críticos donde se concentra la corrupción sanitaria. También organizará el calendario con las organizaciones que se dedican a fiscalizar y regular que el dinero vaya donde tiene que ir".

Mónica García afirma que esta semana tendrán lugar los "primeros pasos normativos" de la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional Sanitario. "Queremos poner un cerrojo, poner pie en pared en uno de los ámbitos más susceptibles de las malas prácticas en la gestión sanitaria, ya que su objetivo es consagrar la supremacía de la gestión pública en nuestro Sistema Nacional de Salud. Una cosa es el negocio y otra cosa es el ánimo de lucro obsceno, el ansia mercantil y otra cosa es el empeño especulador con la salud", dice.

También el Ministerio trabaja en un plan nacional, de la mano de la evidencia científica, a corto y largo plazo en la lucha contra la obesidad infantil con el objetivo de mejorar la calidad de vida. "España es uno de los países europeos con más prevalencia", apunta la ministra de Sanidad.

Por otro lado, hay un paquete de medidas que giran entorno a la Atención Primaria. Por ejemplo, la eliminación de las guardias de 24 horas o su reducción a 17 horas. El departamento de sanidad busca reformar el estatuto marco. Durante la convocatoria de Europa Press, la ministra ha puesto de ejemplo el caso de Suecia, donde hay menos médicos por habitantes y no se hacen este tipo de guardias. "El coste de las guardias de 24 horas lo pagan los profesionales y los pacientes. No se rinde igual y no se da una buena atención médica. Además, nadie quiere ser el paciente que atienden en la hora 23", expone.

Además, el Ministerio de Sanidad planea la creación de un grupo de trabajo que estudie cómo se pueden reducir las listas de espera. "Tenemos que cambiar el real decreto 1605/2003 y cómo se miden las listas de espera", afirma Mónica García.

También se ha preguntado a Mónica García por la medida que pretende imponer Francia a partir de 2025. El primer ministro, Gabriel Attal, espera poner en marcha un sistema por el que se multará con cinco euros a los pacientes que falten a una consulta médica si no avisan con una antelación mínima de 24 horas.

La ministra ha dejado claro que no está entre los planes del Ministerio implantar esta iniciativa. "Tenemos que hacer pedagogía sobre lo que significa tener una cita médica y ser conscientes de la dificultad que hay hoy en día para tener una cita con tu médico y no desperdiciarla", afirma.