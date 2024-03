Mónica García se compromete a reducir las guardias de los médicos de 24 a 17 horas

Mónica García, ministra de Sanidad, se compromete a reducir las guardias de los médicos de 24 a 17 horas. Así lo ha indicado después de reunirse con Tamara Contreras, médica intesivista que recogió 110.000 firmas a través de la plataforma Change.org para terminar con las guardias de 24 horas.

El Ministerio de Sanidad cambiará el Estatuto Marco durante 2024. "Estamos plenamente comprometidos con esta medida, sabiendo que es compleja, que requiere de una reestructuración de nuestro sistema de salud, una reestructuración de nuestras horas de trabajo", explica Mónica García. "Cómo mínimo, el máximo tiene que ser en los primeros momentos jornadas de 17 horas", agrega.

La ministra ha destacado que un profesional que hace una guardia un fin de semana está trabajando 60 horas a la semana. "Esto no ocurre en ninguna otra profesión en la que se trabaje legalmente", dice. La ministra ha añadido que no quieren tener profesionales sanitarios agotados y que estén perdiendo su vocación. También "entendemos que no queremos ser los pacientes a los que se nos atienda cuando nuestros profesionales están exhaustos".

Según ha matizado, esto no significa que vaya a haber una disminución en las retribuciones de los profesionales. "Lo que queremos es que los profesionales trabajen bien, que ningún paciente sea el que se le atiende en la hora 23 y que se disminuya todo eso que la evidencia científica dice que son los errores médicos que se producen por el cansancio de los profesionales", afirma la ministra.

Además, ha recordado que son medidas "de calado y complejas" que se tienen que consensuar con los sindicatos, sociedades científicas, comunidades y todos aquellos actores implicados. Por ello, el ministerio se está fijando en otros países dónde ya han impuesto esta iniciativa y algunas comunidades autónomas que también las han eliminado.

Un ejemplo es Suecia, que pese a tener menos profesionales por habitante que España, ha retirado las guardias de 24 horas. "Hablamos de reorganizar, reestructurar y gestionar mejor a nuestros profesionales, sus horas de trabajo y sus horas de descanso", afirma.

No obstante, la ministra de Sanidad ha reconocido que, después de 50 años con este modelo, "va a costar cambiarlo porque hay ciertas resistencias", siendo la senda "el diálogo y la evidencia científica" para conseguirlo. "Hay que iniciar el camino poco a poco, en consenso con el resto de actores", ha reiterado.