Villanueva (IDIS): "La sanidad pública necesita de la privada para funcionar bien"

En un momento crucial para la sanidad española, donde las listas de espera ahogan y el gasto no para de crecer, la directora general de la Fundación IDIS ofrece sus recetas para el correcto funcionamiento del sistema y su sostenibilidad en el largo plazo.

Empecemos hablando de la actividad de la sanidad privada en España. ¿Cuáles son las principales cifras? ¿Cuál es la presencia del sector en España?

Bueno, nosotros, desde la Fundación IDIS, decimos que hay un sistema sanitario conformado por dos sectores. El sector de la titularidad pública y el sector de la titularidad privada. La actividad empresarial, el sector privado dentro del sistema sanitario, representa el 3,1% del PIB. Es decir, la importancia y la trascendencia a nivel de Producto Interior Bruto no es discutible. ¿Qué aporta adicionalmente el sector privado? Bueno, pues un complemento necesario e imprescindible. ¿Por qué? Pues porque entre el 54 y el 58% del gasto sanitario total precisa de la colaboración privada. Precisa del sector privado para su buen desenvolvimiento. Por tanto, es lo que defendemos y es lo que se ha puesto de manifiesto en el informe Monitor de IDIS sobre la actividad empresarial del sistema sanitario. Tiene que existir una fórmula de vasos comunicantes entre el sector privado y público para el correcto desenvolvimiento del sistema sanitario. En resumen, el sistema sanitario no es sostenible, no es practicable, sin el sector privado para su correcto funcionamiento.

¿De cuántos hospitales y de cuántas camas dispone la sanidad privada en el territorio nacional?

El sector privado tiene el 56% de los hospitales en España y un 32% de las camas son de titularidad privada. Datos importantes son que el 31% de las cirugías clínicas que se realizan en España se hacen en el sector privado, o que se tramitan el 24% de las altas hospitalarias y de las urgencias en el sector privado de la sanidad. Un ejercicio un poco de ficción, ¿si no existiese empresas de sanidad privada cuánto habría que subir el gasto público? Si no hubiera actividad empresarial en el sistema sanitario, si no hubiera sector privado en el sistema sanitario, no habría fármacos, no habría vacunas, no habría ambulancias, no habría gases medicinales, no habría sanidad tal y como la entendemos. Vuelvo a repetir, si el sistema sanitario necesita entre el 54 y el 58% del sector privado para poder desarrollar su correcto funcionamiento, lo que vemos es que no podría desarrollarse el sistema sanitario sin el sector privado.

Se lo preguntaba porque está en algún proceso legislativo la Ley de Cohesión y Calidad, que entre otras cosas proponía que los conciertos sanitarios se redujeran a la mínima expresión. Si esa ley se aprobase en los términos que los que está redactada actualmente, ¿Qué supondría?

Tal y como está redactada no sé si afecta exclusivamente a los conciertos... Yo de lo que estoy hablando es adicionalmente de toda esa fuente de aportación, más allá de los conciertos y las concesiones, que también. Realmente la gestión pública directa, tal y como está concebida, pues probablemente sea lo que quieran promover desde el gobierno, pero lo importante es que para el correcto desenvolvimiento, más allá de los conciertos y las concesiones, el sistema sanitario público necesita de la actividad empresarial.

Cataluña tiene un sistema sanitario donde la colaboración público-privada debe ser de las más avanzadas de toda España. Siendo la configuración como es en el Parlamento, ¿esa ley es posible que salga?

No tenemos la sensación de que haya peligro desde esta perspectiva. La gestión sanitaria en Cataluña es muy especial y es muy particular, y de hecho hay hospitales públicos de gestión privada y hospitales privados de gestión pública. Es extraordinaria la fórmula intrínseca de colaboración y de conciertos que hay en este ámbito.

Las comunidades de Madrid y Valencia son las que más han utilizado la fórmula de la concesión. ¿Tenéis datos sobre qué fórmula funciona mejor?

El funcionamiento de la gestión pública en el caso de Alzira ha ido a peor en términos de gasto.

Pero más allá del gasto, ¿también hay peores datos sanitarios?

Hay peores datos sanitarios, hay peores datos de listas de espera y hay peores datos asistenciales, básicamente. ¿Y por qué? Pues porque la gestión pública directa, yo creo que gestiona de manera más ineficiente el sistema.

¿Una de las últimas propuestas que se hizo la hizo Yolanda Díaz, la Secretaría General de Sumar, y vicepresidenta del Gobierno, era subir el 21% el IVA de la sanidad privada. ¿Qué consecuencias tiene eso?

Es una penalización clara a la ciudadanía española, que decide de manera libre, un 26% de los españoles, hacer un copago para tener una serie de prestaciones que le da la sanidad privada. Se quiere penalizar a la ciudadanía que no solo libera recursos para la sanidad pública, porque los libera al quitarle presión asistencial y ahorrarle dinero al sistema público... Pues no solo no se reconoce esta circunstancia, sino que además, si es que esto ocurriera, se penalizaría.

Voy a preguntarle ahora por Muface porque este año concluirá el convenio que existe. Vosotros desde la Fundación IDIS habéis sacado varios datos demostrando el ahorro que supone en el gasto per cápita. ¿Es un modelo prescindible para la sociedad?

Hay que renovarlo sí o sí reformulando la dotación per cápita que tiene el mutualismo administrativo en su conjunto. No se puede permitir que sea un modelo que produzca unas pérdidas tan elevadas, que el último año se publicó que eran de 200 millones de euros, nada menos. Hay 1.700.000 mutualistas que deciden de manera libre, y que representan el 82% de los funcionarios españoles que pueden optar por el Sistema Nacional de Salud o por una compañía aseguradora privada. Evidentemente, yo creo que lo que se tiene que hacer es reflexionar sobre si ese modelo es o no sostenible. Y bueno, pues valorar. Valorar las consecuencias que esto podría tener.