La sanidad privada asegura descargar al sistema público con un ahorro de hasta 15,6 millones al año

El sector privado libera recursos a la sanidad pública. El último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) estima que el ahorro generado por el aseguramiento privado se sitúa entre 5,6 y 15,6 millones al año. Esto significa que el aseguramiento sanitario privado ahorra al Sistema Nacional de Salud (SNS) entre 580, en el caso de ciudadanos que realizan un uso mixto del sistema, y 1.597 euros, en aquellos que se acogen exclusivamente al sistema privado, por paciente al año. El número total de asegurados del sistema privado español asciende a 9'8 millones.

La inversión per cápita estimada en 2021 ascendió a 2.520 euros, de los que 1.928 euros corresponden a gasto público y 592 euros a gasto privado. En los últimos cuatro años el gasto privado per cápita muestra una tendencia creciente, aumentando 17 euros con respecto al año anterior. El gasto sanitario privado per cápita se divide en gasto de bolsillo y en aseguramiento y en 2021 supusieron 426 euros y 166 euros respectivamente. Las comunidades autónomas que registraron un mayor gasto sanitario público per cápita fueron el País Vasco, Asturias, Castilla y León y Navarra.

"La sanidad privada genera ahorro al sector público, lo complementa, investiga, desarrolla e invierte en tecnología. Lidera la transformación digital, genera empleo y es responsable en términos de medioambiente", afirma Marta Villanueva, Directora general de la Fundación IDIS.

Los centros privados realizan entre el 27% y el 39% de la actividad hospitalaria del SNS, pero el número de asegurados en 2021 muestra un decrecimiento que se viene observando desde 2016. 11,5 millones de personas se aseguraron en el pasado año, mientras que las pólizas de reembolso de gastos se siguen manteniendo en un 7%.

En los últimos 10 años la inversión privada ha evolucionado a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de un 3'2%. El gasto del sistema ha crecido en los últimos 10 años un 0'9%. Según IDIS, estos datos indican que el crecimiento necesario en gasto sanitario público no es suficiente ni comparable al del sector privado.

El gasto sanitario a nivel nacional se sostiene otro año más en torno al 9,1% del PIB. De ese porcentaje, un 2,7% proviene de la inversión sanitaria privada. España se sitúa un 0,8% por debajo de la media de los países de la OCDE en dicha materia, pero la sanidad privada ofrece una visión más optimista y se encuentra casi 7 puntos por encima de la media (22'9%), lo que significa un 29'4%. El sistema sanitario privado está invirtiendo por encima de la media de la OCDE para suplir las carencias del sistema público, señalan desde IDIS.

"El sistema sanitario español es un sistema relativamente eficiente. Es un modelo que gasta poco desde el punto de vista del PIB. Que la cuarta parte de la población tenga que buscar una solución en la privada cuando está pagando impuestos en la sanidad pública es algo que tenemos que replantearnos", concluye Ángel de Benito, Secretario general de la Fundación IDIS.