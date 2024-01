Decedario, el 'gimnasio' para el cerebro ante los daños cerebrales

En España cada año entre 110.000 y 120.000 personas sufren un ictus. Diana de Arias fue una de estas personas y tuvo un accidente cerebrovascular a los 23 años. Mientras se recuperaba, vio con sus propios ojos una serie de problemáticas en el proceso de rehabilitación y decidió crear Decedario, un 'gimnasio' para el cerebro ante los daños cerebrales.

Decedario es un juego sobre una especie de casa que contiene todos los elementos necesarios - palabras, letras, sílabas, mayúsculas, minúsculas e imágenes - para crear millones de actividades para la estimulación cognitiva. "Decidimos crear un juego porque vimos que era una de las mejores metodologías para la estimulación cognitiva. Históricamente ha servido para aprender y es un buen método para recuperar conocimientos de una forma más distendida y divertida", dice la fundadora y directora ejecutiva de Decedario, Diana de Arias. Además, cuenta con un servicio online para formar a las familias en este tipo de actividades.

La fundadora se dio cuenta de que no hay ninguna actividad creada específicamente para la rehabilitación de un episodio cerebral y los profesionales sanitarios deben adaptar juegos genéricos. "Al igual que un neurocirujano tiene un bisturí, un utensilio preciso y específico para intervenir en una operación, el rehabilitador también debe poseer unas herramientas diseñadas específicamente para la estimulación cognitiva", expone Diana de Arias.

También observó que el Sistema Sanitario no cubre todas las necesidades del paciente en cuanto a la rehabilitación y estimulación cognitiva. "No dan el tiempo suficiente de rehabilitación. En mi caso, me dieron tres horas a la semana. Esto sirve si te rompes un brazo, pero si tienes un ictus es imposible rehabilitarte con 180 minutos de atención clínica a la semana", dice la fundadora. "Las personas no tienen la capacidad de rehabilitarse al cien por cien por la falta de recursos de la sanidad. Son patologías de por vida y tienen que trabajarse siempre ya que no es algo que desaparezca", agrega.

Decedario está dirigido a personas adultas que padecen una dificultad o discapacidad cognitiva como alzheimer, párkinson, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o que hayan sufrido un ictus; y a niños que presentan hiperactividad, autismo, síndrome de Down o también hayan tenido un accidente cerebrovascular. "Vas a un gimnasio y tienes todas las máquinas para trabajar los músculos pues en Decedario tienes todas las actividades para poder trabajar todas las partes del cerebro", recalca Diana de Arias.

En la actualidad más de 13.000 profesionales y más de 140.000 familias utilizan esta herramienta. "El principal cambio que hemos realizado en el sistema es la democratización del acceso para que todo el mundo pueda tener en casa una herramienta para poder tener activo el cerebro", afirma la directora ejecutiva.

Decedario ha contado con financiación pública y privada de diversos agentes como la Fundación Once, la Fundación Universia o el Ayuntamiento de Valencia. Cabe subrayar que el proyecto está presente en España y, desde 2016, en Latinoamérica.

A día de hoy, tiene abierto un proceso de captación de financiación de 60.000 euros para llevar a este proyecto a un escalón más arriba. Diana de Arias busca desarrollar una plataforma digital para Decedario con el objetivo de prestar servicio a un mayor número de personas. Justo estos son sus propósitos para 2024, es decir, desarrollo y financiación.