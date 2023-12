Llorens-Martín: "Es importante que surja una cura para el Alzheimer, con independencia de dónde venga"

Este miércoles 13 de diciembre, elEconomista.es celebra una nueva edición de los Premios Hipatia – Mujeres en Ciencia, que reconocen un año más a las mujeres que más han contribuido al progreso de la ciencia y la investigación en cualquiera de sus disciplinas. Tras la apertura, tuvo lugar un coloquio entre el coloquio entre María Llorens-Martín, científica e investigadora, y Javier Ruiz-Tagle, director de la Revista Sanidad de elEconomista.es. María es nuerobióloga y se encarga de estudiar el naciomiento de nuevas neuronas durante toda la vida humana y sus afecciones en el comportamiento, ejemplicándose en enfermedades como el Alzheimer, con el fin de alcanzar una posible cura para problemas de esta índole. "Lo importante es que surja una cura con independencia de donde venga. El Alzheimer se produce porque se acumulan proteinas que están mal en zonas del cerebro y el menor nacimiento de neuronas puede estar causado por las alteraciones que sufren los pacientes, pero no creo que podamos decir que si curamos la neurogénesis vamos a curar el Alzheimer. No podemos prometer cosas que no vamos a poder hacer", explica.

Ruiz-Tagle comenzó la intervención recordando los reconocimientos de María en el terreno científico y sus logros durante este último año. El responsable de Salud de elEconomista.es comenzó interesándose por los inicios de la investigadora en este mundo.

En su caso, es algo que tuvo muy claro desde los cinco años. "Quería ser bióloga y ni siquiera sabía lo que hacían, pero me encantaban los animales y el comportamiento animal y recuerdo dos fases a lo largo de mi vida en cuanto a la motivación para estudiar lo que estudié. Una fueron los documentales de animales, que me encantaban, y quería entender como funcionaban los animales; y luego una etapa más dura, cuando en la familia experimentamos una enfermedad neurodegenerativa y recuerdo perfectamente el momento en el que decidí que, si para algo podía ser útil mi vida, era para intentar mejorar la vida de los pacientes y familiares", cuenta Llorens-Martín y por eso decidió estudiar biología en la especialidad de neurobiología.

La participación de la mujer en estos ámbitos siempre ha estado muy cercada por su poca presencia. Para la investigadora sus referentes fueron "Félix Rodríguez de la Fuente y Joaquín Araujo", que para ella erán sus "ídolos". "En los años 80 había referentes femeninos, pero no eran tan visibles como lo están siendo ahora. Mi madre es médico y puede que de manera subconsciente para mi haya sido una referente en cuanto a que da igual que seas hombre o mujer, tienes la misma capacidad para estudiar o dedicarte a lo que quieras", explica la científica.

Ya en su etapa universitaria, María se encontró con una clase en la que predominaba la presencia femenina, "los chicos eran la excepción, pero a medida que te vas haciendo más mayor esos números van cambiando". María jamás fue consciente de una diferencia de trato entre hombres y mujeres en las etapas formativas.

En el mundo laboral ya comenzaron las dificultades de una estudiante brillante, aún cuando en etapas más tempranas de su carrera no fue consciente de la existencia de una brecha. "Ahora me trago mis palabras", explica, "Esa brecha es un bofetón en la cara; todo es igual hasta un cierto momento, cuando tienes que desempeñar una posición de liderazgo la cosa cambia".

Desde su punto de vista cambia que tienes que "demostrar más" para ser respetada de la misma forma que sus colegas masculinos. "Ahora es cierto que comienza a respetarse la paridad y que es más justo, pero es algo que te encuentras. No se puede dar el 200%". Cuenta Llorens-Martín que siente que ha tenido que trabajar contra "ciertos dogmas establecidos en el campo" como que se valore más a un científico estadounidense que a una científica española.

María percibe también que existe un momento en la carrera de sus compañeras en el que es complicado conciliar, "en España no es igualitario, quizas otros países si están más avanzados. Quizás es importante que las niñas se sientan igual de capaces que los niños y hay que saber educar en que las cargas familiares no recaen mayoritariamente sobre las mujeres. A lo mejor las generaciones más mayores estamos perdidas".

Entrando en sus proyectos actuales, su grupo de trabajo de neurobiología cuenta con un solo hombre. "Si me preguntas dentro de mi departamento, cuántos somos investigadores principales los número no se invierten, pero a lo mejor hablamos de un 30% de mujeres, siendo generosa".

En su día a día trabaja en un fenómeno único en el cerebro "que consiste en el nacimiento de nuevas neuronas durante la etapa adulta". Este estudio se ha precisado principalmente en animales y su grupo ha participado en la demostración de que ocurre de la misma forma en las personas.

"En nuestro laboratorio estudiamos como esa generación de nuevas neuronas funciona cuando envejecemos de manera fisiológica y como ese nacimiento se daña cuando las personas tienen otras enfermedades", explica María.

Su labor es recolectar muestras de cerebro donadas, procesarlas de forma especial y estudiar esas neuronas dentro del cerebro. A medida que las personas van envejeciendo, esta producción de nuevas neuronas se va ralentizando. Aún así, existe zonas "llamadas nichos" en los que se siguen produciendo.

Tras experimentar y estudiar el nacimiento de nuevas neuronas en ratones, "pensamos que son importantes tanto para la memoria como para la regulación del estado de ánimo. En seres humanos no sabemos si desempeñan las mismos funciones, menos, u otras adicionales; pero si sabemos que cuando hay problemas de memoria, como en el Alzheimer, también se generan menos neuronas y estas neuronas no están sanas", comenta María.

Pudiendo entender el proceso y qué es lo que falla, podemos extraer información muy relevante para extraer otros aspectos de las enfermedades para intentar atacar el problema. en el origen.

Financiación de proyectos

María cuenta que, en España, se ha mejorado bastante para aumentar la financiación, pero si comparamos el dinero con el que se cuenta en los distintos grupos de financiación de otros países, es muy poco para todo lo que hacen.

"Es verdaderamente complicado poder realizar una investigación de calidad con los recursos con los que se cuenta, no solo materiales sino también humanos", aseverá Llorens-Martín.

En este sentido, se refieren a las dificultades que tiene nuestro país para que se tome en serio a España como una potencia investigadora. "Tenemos un excelente grado de talento y quizás es por las dificultades que hemos tenido. Mientras en EEUU tienen un equipamiento carísimo y aquí lo hacemos nosotros, y cumplen la misma función", destaca la investigadora.

En diez años espera poder visualizar la neurogénesis mientras se produce en un humano a través de métodos no invasivos y "lo que me gustaría contaros es que las enfermedades neurodegenerativas tienen cura o está cerca; y sino es así, el cáncer", a pesar de que no lo haya descubierto ella porque "personalmente no tengo ningún tipo de ego, lo importante es que los pacientes se curen".