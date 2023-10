Quién puede ponerse la 'vacuna contra el colesterol' en España

El colesterol es una grasa o lípido natural que va por la sangre y que es esencial para el correcto funcionamiento del organismo. El problema surge cuando hay un exceso de esta sustancia, por eso hay que mantenerlo en niveles recomendados, sobre todo el LDL, conocido como el colesterol 'malo'.

Muchas personas en España tienen altos sus niveles del colesterol 'malo', algo que puede llegar a producir enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en nuestro país, con un 26,4% del total de los fallecidos. Para erradicarlo, el Ministerio de Sanidad va a financiar un tratamiento único que reduce de forma eficaz y sostenida el colesterol.

Este remedio novedoso se trata de una vacuna basada en la tecnología del ARN. El fármaco lo ha desarrollado Novartis, se llamará Inclisirán pero su nombre comercial será Leqvio. La inyección limita la producción de los niveles del colesterol malo (LDL) y lo reducirá en un 54% de los pacientes con una enfermedad cardiovascular, según apunta los datos que ha dado la compañía farmacéutica.

Quiénes recibirán la inyección contra el colesterol en España

Se empezará a administrar el próximo 1 de noviembre y se suministrarán dos dosis. Pero Sanidad no todos los pacientes no podrán recibir esa vacuna. Solo se harán cargo de los enfermos cardiovasculares que no sean capaces de bajar sus cifras de colesterol malo por debajo de los 100 mg/dl con los tratamientos disponibles, ni con dieta ni con ejercicio físico.

Sobre todo, va dirigido a los adultos con hiperlipemias (alteraciones en el metabolismo de las grasas) y que siempre vayan acompañado con una dieta baja en grasa. al no ser las inyecciones sustitutivas, los pacientes deberán seguir tomando su medicación contra el colesterol para tratar su patología. Sanidad lo financiará siempre y cuando los pacientes sigan con el tratamiento con fármacos.

Los efectos secundarios son leves según los ensayos clínicos, afectando a uno de cada 10 pacientes y sus reacciones pueden ser dolor, enrojecimiento y erupción de la piel donde se ha puesto la inyección.