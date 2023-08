Los médicos denuncian la carencia de test de diagnóstico Covid en las consultas ambulatorias

España vive un un repunte de casos de Covid 19 a causa de la subvariante 'Eris'. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) denuncia que los médicos carecen de test rápidos para diagnosticar este virus y la gripe A en los pacientes en las consultas ambulatorias.

"No puede ser que un médico de Atención Primaria no tenga a su disposición test rápidos y de bajo coste que sean capaces de diagnosticar en la propia consulta virus como la nueva subvariante del Covid 19, la gripe A o el Virus Respiratorio Sincitial (VRS)", afirma el vocal de la Junta Directiva de Semergen, el doctor Vicente Martín. Según el facultativo, poseer estas pruebas aumentaría la eficacia del tratamiento y tendría "un gran valor" desde el punto de vista epidemiológico.

Esta carencia provoca que muchos pacientes se hagan el test en casa, hecho que se ha visto reflejado en las ventas de las farmacias españolas. En términos generales, durante el mes de julio han crecido un 100% respecto a lo que se vendía a finales de junio, según la consultora Iqvia.

Cataluña es la autonomía donde más dispositivos para detectar el virus se han vendido, en concreto, 46.000 unidades en la última semana del séptimo mes del año (un 148% más que a finales del mes anterior). Le siguen la Comunidad Valenciana y Andalucía, ambas por encima de las 20.000 unidades. Sin embargo, la verdadera explosión de ventas se produjo en Navarra, en concreto, un 988% más que hace un año (6.500 unidades).

Actualmente, el tipo de Covid 19 que más se está diagnosticando en España es la subvariante EG.5, también conocida como 'Eris'. El síntoma más representativo de los pacientes que padecen este virus es la tos seca, por lo que cuando los médicos escuchan este síntoma ya "sabemos que es muy posible que estemos frente a un cuadro de Covid, que puede presentarse con otros síntomas como dolor de garganta", afirma el doctor Vicente Martín.

Otra subvariante que actualmente mantiene en guardia a las autoridades sanitarias es DA.2.86, conocida comúnmente como 'Pirola'. Todavía no se ha detectado ningún caso en España, aunque el número de países a los que afecta ha aumentado. A la lista se suman Suiza y Sudáfrica, según la agencia Reuters -anteriormente se habían notificado seis casos en Israel, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido -.

No obstante, no todos los casos respiratorios que se diagnostican son desencadenados por la Covid 19. Hay otra enfermedad que entra en juego: la gripe A. "Muchas personas no creen que estén padeciendo coronavirus hasta que se hacen el test y otras veces la sorpresa es que el paciente tiene un cuadro de gripe A", indica Martín. Esta circula todo el año por lo que puede darse en meses de calor extremo como agosto.

Según Semergen, Aragón, Logroño y Baleares son las autonomías que están experimentando un mayor número de consultas por virus respiratorios. Además, Castilla y León y Galicia también están sufriendo nuevos casos de este tipo, aunque la incidencia es menor que las mencionadas anteriormente.