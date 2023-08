La subvariante 'Pirola' podría causar infecciones en personas vacunadas

La subvariante DA.2.86, también conocida como 'Pirola', junto a la subvariante 'Eris' (EG.5) mantienen en guardia a las autoridades sanitarias del planeta. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos afirman que 'Pirola' puede ser más capaz que las variantes más antiguas de causar infección en personas que previamente han pasado el Covid 19 o han recibido la vacuna.

La subvariante contiene 35 cambios de aminoácidos en su proteína espiga que la distinguen de la variante dominante 'Kraken' (XBB. 1.5). Este hecho preocupa a los científicos debido al impacto que puede tener en la inmunidad de los sueros antiCovid e infecciones previas.

Hasta la fecha se han detectado casos en cuatro países: Dinamarca, Israel, Reino Unido y Estados Unidos. En concreto, seis casos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que aún es pronto para saber si 'Pirola' causaría una enfermedad más grave en comparación con las variantes anteriores. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha definido como una subvariante de emergencia.

Respecto al listado de síntomas de 'Pirola', los científicos indican que actualmente es difícil de detallar debido al número bajo de casos que se conocen. "No hay forma de saber nada sobre los síntomas específicos de esta variante. Pues solo conocemos seis ejemplos en el mundo y cinco de ellos no están vinculados a un individuo infectado en el que podamos observar síntomas", afirmó el biólogo de la Universidad Canadiense de Guelph, T. Ryan Gregory. Además, el CDC explica que las muestras de virus todavía no están ampliamente disponibles para realizar pruebas de laboratorio de anticuerpos más confiables.

Por otro lado, 'Eris', la otra subvariante que ha sido recientemente identificada, se ha hallado en alrededor de 53 países, con especial incidencia en Estados Unidos -a día de hoy abarca el 17% de los casos que se han registrado en el país norteamericano -. EG.5 se encuentra detrás del aumento de casos de Covid 19 en el mundo.

La subvariante ya ha aterrizado en España, con especial atención en Cataluña. Ante el aumento de contagios, algunos hospitales han comenzado a introducir de nuevo el uso de mascarillas . Este es el caso del Hospital Clínic (Barcelona), el Hospital Universitario Doctor Peset (Comunidad Valenciana) y Hospital General de Valencia.

Al contrario que 'Pirola', el catálogo de síntomas de 'Eris' sí está definido. De hecho, es similar al de ómicron y produce dolor de garganta, secreción nasal, congestión, tos y fiebre.