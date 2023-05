La OMS alerta de la posible llegada de "otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal"

En la última actualización de la evolución del coronavirus en España, publicada por el Ministerio de Sanidad el pasado 19 de mayo, se indica que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 98 casos por cada 100.000 habitantes, si bien es cierto que desde hace más de un año únicamente se contabilizan los casos de personas mayores de 60 años.

Hace años, esta cifra (98,31), unida a la tendencia creciente que arrastramos desde el mes de abril, nos habría colocado en el borde entre lo aceptable en términos sanitarios y el comienzo del abismo. Hoy en día, en cambio, todas las alarmas permanecen apagadas. La inmunidad adquirida por las vacunas, infecciones y reinfecciones y la menor virulencia de las últimas variantes nos han permitido prácticamente olvidar la covid-19. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró recientemente el fin de la emergencia internacional por coronavirus, tras lamentar el fallecimiento de, al menos, 20 millones de habitantes.

"Ayer el comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado el consejo", afirmó el pasado 5 de mayo el director general de la OMS, Tedros Adhanom. No obstante, el director subrayó que no se trata del fin definitivo del coronavirus, ya que, como Adhanom explicó, "este virus llegó para quedarse y todos los países deberán aprender a manejarlo junto con otras enfermedades infecciosas".

La próxima pandemia

Tras quince días de contenida 'celebración', la OMS ha hecho un llamamiento para mirar al futuro y anteponernos a las más que probables próximas pandemias. Para la OMS, estos anhelos deben materializarse en un tratado internacional aprobado por todos los países miembros que aborde todas las cuestiones relativas a la preparación ante una pandemia.

"No podemos dar largas al asunto. Si no hacemos los cambios necesarios, ¿quién los hará? Y si no los hacemos ahora, ¿cuándo? Cuando la próxima pandemia llame a la puerta, y lo hará, debemos estar preparados para responder de forma decisiva, colectiva y equitativa", ha defendido Tedros durante su intervención este lunes en la Asamblea Mundial de la Salud, que se está celebrando en Ginebra (Suiza).

Según el director general, "sigue existiendo la amenaza de que aparezca otro patógeno con un potencial aún más mortífero". E incluso amplía el abanico de riesgos a otras catástrofes, más allá de las enfermedades transmisibles. "En un mundo de crisis superpuestas y convergentes, una arquitectura eficaz de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias debe abordar emergencias de todo tipo. Y las pandemias están lejos de ser la única amenaza a la que nos enfrentamos", ha añadido al respecto.

Por todo ello, el máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas ha asegurado que "Necesitamos un compromiso generacional de que no volveremos al viejo ciclo de pánico y negligencia que dejó vulnerable a nuestro mundo, sino que avanzaremos con un compromiso compartido para hacer frente a amenazas compartidas con una respuesta compartida".

Además de la negociación sobre este supuesto tratado, la OMS considera necesaria la actualización del Reglamento Sanitario Internacional, para que "el mundo no tenga que enfrentarse nunca más a la devastación de una pandemia como la de covid-19".