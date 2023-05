Los médicos rechazan el plan para alargar su vida laboral

El plan del Ministerio de la Seguridad Social para retrasar la edad de jubilación de los médicos de Atención Primaria no está teniendo éxito. Desde que comenzó la prueba piloto para combatir la falta de profesionales que se avecina sobre este sector sanitario (provocado, entre otras cosas, por la jubilación del 'Baby Boom' y la escasez de nuevos médicos de esta especialidad), solo se han suscrito 171 médicos, según el Gobierno, a pesar de la suculenta oferta realizada por José Luis Escrivá: un 75% de la jubilación sumada a su sueldo íntegro. Además, el ritmo está descendiendo, lo que indica que el número está cerca de su techo.

Las asociaciones de profesionales afirman que la jubilación activa no solucionará el déficit de médicos de familia y pediatras que presenta España. "No lo vemos como una solución, ni a medio, corto o largo plazo", afirma la coordinadora de Riesgos Laborales de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Victoria Velasco. De hecho, desde el sindicato se dibuja más una crítica que un seguimiento a la medida. "Es una prueba piloto de tres años. Tal y como está diseñada no pienso en absoluto que llegue a paliar este problema bajo ningún concepto", recalca la representante sindical.

Además, no creen que esta medida consiga atraer el interés de un número alto de sanitarios a punto de jubilarse, sino todo lo contrario. En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, en la última reunión, que tuvo lugar en marzo, únicamente seis profesionales pidieron la jubilación activa que ofrece Escrivá, un número bastante escaso.

El sindicato y otras sociedades médicas piden es todo lo contrario: la jubilación anticipada con carácter voluntario desde los 60 hasta los 70 años. Por su parte, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) indica que la solución no está en la jubilación, sino en "incentivar los escenarios laborales al inicio para que los médicos más jóvenes se incorporen en la profesión y no piensen en otra salida profesional", explica el presidente de la sociedad, el doctor Antonio Fernández Pro-Ledesma. Otra de las medidas que solicitan los médicos es igualar el sueldo que puede ganar un sanitario en España a la media europea ya que este se encuentra muy por debajo.

La jubilación activa está acompañada de una serie de requisitos. Solo pueden acceder a la jubilación activa mejorada quienes alcancen la edad de jubilación oficial que entra en vigor en 2023. En otras palabras, si el sanitario tiene 65 años y ocho meses, ha cotizado más de 36 años y nueve meses o si con 65 años ha cotizado 15 años y dos de esos años son los dos previos a la jubilación podrá acceder a ella. Esta no es la primera medida que realiza Sanidad para eliminar este déficit. En 2022, el ministerio llevó a cabo un llamamiento a aquellos especialistas extranjeros que deseaban ejercer en España pudiesen convalidar sus títulos.

