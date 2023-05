Sanidad y los médicos de Atención Primaria en Andalucía sellan la paz. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SATSE han conseguido llegar a un acuerdo que pone fin a cuatro meses de movilizaciones. Este pacto, al que se ha abstenido el Sindicato Médico Andaluz (SMA), consta de 20 propuestas como impedir los conciertos de la Atención Primaria con la privada a través de la retirada de la orden de tarificación y la mejora de condiciones.

Las medidas para la Atención Primaria contemplan un coste de alrededor de 180 millones de euros durante los próximos tres años, es decir, hasta 2016 y una inversión de, al menos el 25% del presupuesto del sistema sanitario público de Andalucía para la primaria. Respecto a la carga de trabajo, se establecerán cupos máximos de 1.300 usuarios para médico de familia y enfermería – en cinco años se pretende disminuir un 7,6% - y de 900 en pediatría. Además, se realizarán avances en la programación de agendas con 35 citas para medicina familiar y 25 para los médicos de los niños.

Por otro lado, se incorporarán 441 administrativos antes del último día de 2024. También se agregarán 411 enfermeras especialistas comunitarias, se aumentará la plantilla de rehabilitación y de enfermera escolar y los equipos de salud mental. De igual importancia, se llevarán a cabo mejoras de las ofertas de los EIR (Enfermo Interno Residente) que terminan su especialización, se incorporarán podólogos a la plantilla del SAS y se igualarán las condiciones y retribuciones de los equipos móviles y movilizables (SUAP) con las del 061.

"Eliminamos la posibilidad de privatización de la atención primaria y por otro lado, conseguimos un acuerdo donde se genera empleo, mejores condiciones para todos los profesionales y una mejor accesibilidad para los ciudadanos a los centros de salud", afirma el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías. Además, "contribuimos a que el modelo de carrera profesional se haga más accesible y permite mejorar lo suficiente como para que nuestros profesionales no tengan que irse a otros servicios sanitarios distintos y los que están fuera tengan mejores condiciones y opten por venirse a trabajar con nosotros", añade.

Asimismo, desde Satse indican que ha sido una negociación dura y que lo bueno que tiene esta ha sido que los grandes beneficiarios de este acuerdo han sido los usuarios. Además, tanto Satse Andalucía como la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía estarán vigilantes al cumplimiento de los plazos y el completo desarrollo de las medidas aprobadas en el acuerdo.

La negación del SMA

Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico Andaluz, Ángel Tocino, afirma que no han apoyado el acuerdo porque "no recoge absolutamente nada para el principal problema de la primaria, que no es ni más ni menos que la falta de médicos". "También es indignante que el estimulo económico que le dan al médico, que es el causante en el 99% de los casos de que se establezca un puesto de difícil cobertura, no llegue ni a seis euros al día", añade.

Además, según el SMA, también se han dejado en el tintero otras reivindicaciones del sindicato. Entre ellas, se encuentra "la puesta en marcha de que acojan a los temporales y de la desaparición de la Agencia de Calidad Sanitaria en Andalucía.