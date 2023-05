La farmacéutica Esteve vende el 26% de su capital al grupo alemán Lubea

Esteve da entrada a un socio en su capital. La farmacéutica catalana ha llegado a un acuerdo con el grupo inversor alemán Lubea para vender el 26% del accionariado con el objetivo de acelerar su expansión. La empresa pretende financiar adquisiciones y fusiones con la inyección recibida con el objetivo de "poder tomar más riesgos en i+d para ser relevante para los pacientes".

El consejero delegado de la organización, Staffan Schüberg, explicó este miércoles la operación, pendiente de aprobación de las autoridades regulatorias europeas. La firma germana adquirirá el 26% del negocio farmacéutico, agrupado en la sociedad Esteve Healthcare. Como explicó elEconomista.es en abril, la compañía dividió en dos su estructura: Esteve Healthcare -que incluye los negocios de farma y química (fabricación para terceros)- y Corporación Químico-Farmacéutica Esteve (CQFE), donde se agrupan las joint ventures de Isdin, Teijin Healthcare y Hangzou Jiuyuan Gene Engineering.

Así, la familia mantendrá el 100% de CQFE y ostentará el 74% de Esteve Healthcare.

Lubea tendrá un "papel activo" en Esteve y contará con representantes en el consejo

Lubea tendrá derecho a estar en el consejo y tendrá un "papel activo" en la gestión, señaló Schüberg. "Buscábamos una alianza a largo plazo, que no buscara una salida en cinco años", añadió. Aunque todavía no está definido el número de representantes que tendrá en el órgano decisorio, a los emisarios teutones los acompañarán consejeros independientes. "El objetivo a partir de ahora es funcionar como una empresa que cotiza en bolsa", explicó el dirigente.

Precisamente los parqués se convierten en un destino probable a medio plazo. "Hacer una IPO en el futuro es una posibilidad", desveló. Lo hará bajo las tres premisas que deben marcar el futuro de Esteve: internacionalización, más foco en los medicamentos propios y especialización.

Los campos deseados para crecer son enfermedades del sistema nervioso central, oncología y oftalmología. Por ello, pone el foco en las adquisiciones, principalmente en la división de farmacia. Asumiendo que será complicado hacerse con una farmacéutica grande, el perfil de compras será probablemente el de sociedades más pequeñas o portfolios de productos.

Esteve tomará más riesgos en i+d, pero será comedida en la expansión internacional

La empresa quiere tomar más riesgos en investigación y desarrollo para seguir siendo relevante para los pacientes. "Adquirir una compañía tecnológica, por ejemplo, tiene un factor de riesgo, porque si los ensayos que lleva a cabo no salen bien pasa a no valer nada, pero es el riesgo que debemos tomar", ejemplificó. Hasta ahora, la firma no tenía el músculo para afrontar este tipo de operaciones. Aunque no especificó el presupuesto del que disponen, sí dijo que la inversión en Capex rondará los 25 millones de euros al año.

En cambio, Esteve será más comedida en la internacionalización. Tras entrar en Portugal e Italia en 2022, la empresa tiene en el foco otros mercados europeos, como Austria, Suiza, Bélgica y los Países Bajos. No obstante, se adentrará en estos territorios con una presencia comedida y crecerá a medida que obtenga resultados.

En este nuevo camino, la hoja de ruta marca un crecimiento anual de los ingresos al 5% y un porcentaje de Ebitda del 25%.

Los resultados de Esteve en 2022

El grupo presidido por Albert Esteve pudo convencer a Lubea con unos resultados que crecieron en todos sus apartados. En 2022, registró unas ventas de 643 millones de euros, el 15% más que los 557 millones de 2021. El negocio de fuera de Europa fue el que más subió, al saltar de los 109 millones a los 177 millones. De esta cifra de negocio, 385 millones respondieron a la división de química y 257 millones a la de farmacia.

Con el incremento de la facturación, la firma registró un Ebitda de 134 millones frente a los 59 millones de la campaña anterior. El dato se tradujo en un beneficio neto de 78 millones de euros, cinco veces más que los 14 millones de 2021.

"Además, se hizo con una deuda financiera neta que bajó desde los 17 millones a los 7 millones", celebró el director financiero, Jose Luís Urbieta. Esteve repartió dividendo a la familia.

Más allá del negocio puro de la farmacéutica, la firma también hizo públicos los ingresos de las joint ventures en las que está presente. Isdin, que comparte al 50% con el Grupo Puig, logró unas ventas de 436 millones; Esteve Teijin –con Teijin Pharma al 50%- ingresó 33 millones; y Hangzou Jiuyuan Gene Engineering (15%) ingresó 160 millones.