España pide ayuda a Portugal para bajar el precio de la innovación médica

España quiere unirse a Portugal para que el precio de la innovación médica baje de precio y propiciar así una aceleración en la incorporación de estas novedades terapéuticas. El objetivo del Ministerio de Sanidad es incrementar el mercado para que el precio de los dispositivos sea más asequible. "Sería bueno generar un clima de entendimiento que permita hacer economías de escala, así como tener mayor capacidad de dedicar recursos", le propuso el director general de Farmacia, César Hernández, al responsable de la Autoridad Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios lusa, Rui Santos.

El dirigente portugués asumió la propuesta y aseguró estar disponible para comenzar a explotarla. Sin embargo, transmitió tranquilidad y dijo que la mejor fórmula para comenzar sería con un producto concreto.

El horizante final de estas posibles reuniones es compartir datos entre ambos países que faciliten y mejoren la evaluación económica de los productos que lleguen al mercado. De esta forma, se podría ajustar el precio al que actualmente pagan ambos países las novedades médicas que llegan al mercado.

Esta fórmula de colaboración para aumentar la economía de escala es novedosa entre países diferentes pero es una herramienta bastante usada dentro de las fronteras españolas. En muchas ocasiones, el Ministerio de Sanidad lidera la compra de determinados equipos o medicamentos bajo el modelo de Acuerdos Marco. De este modo, se consigue reducir el precio gracias a que son muchos los usuarios beneficiados. Con todo, no siempre tiene éxito. La mayoría de comunidades pequeñas apuestan por esta fórmula, pero las de mayor tamaño no siempre están por la labor. Un ejemplo es la compra anual que se produce con motivo de la campaña de vacunación de la gripe. El Estado lidera una compra para todos, pero territorios como Cataluña o Andalucía no suelen participar, lastrando el objetivo principal de estos acuerdos.

Reformar la Ley de Garantías

Junto a este proyecto de 'cumbres ibéricas', el director de Farmacia se encuentra ultimando el borrador de dos reales decreto que modificarán la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos. El objetivo de ambos textos legislativos es propiciar una mejora en los tiempos de acceso a la innovación terapéutica y mejorar la rentabilidad de los medicamentos considerados esenciales por la Agencia Española del Medicamento.

Tal y como adelantó este medio, los decretos pasarán a la fase de consulta pública en mayo. Será entonces cuando el sector sanitario pueda incorporar alegaciones, si bien es cierto que éstos y Sanidad negocian desde hace meses.