Las caries afectan al 94% de los adultos jóvenes y casi la mitad se escapan del diagnóstico

Las enfermedades bucodentales afectan a un alto porcentaje de la población. Dentro del catálogo de patologías que afectan a la salud bucodental se encuentran las caries. En España impactan sobre el 94% de los adultos jóvenes y casi la mitad se escapan del diagnóstico, según se recoge en el Atlas de la Salud Bucodental en España. Sin embargo, el colectivo de 35-44 años no es el único afectado: un tercio de los menores de 6 años y de los adolescentes presentan caries.

La patología se articula como la enfermedad crónica más extendida en el mundo y no suele presentar síntomas hasta que se encuentra en fases avanzadas. Este hecho contribuye a que la caries no tratada sea uno de los problemas de salud bucodental más frecuentes. A pesar de que puede dificultar acciones tan imprescindibles y necesarias como comer o dormir, muchas personas no acuden a las revisiones de forma periódica.

Actualmente padecen la enfermedad 35 millones de españoles. Esta cifra tan elevada sitúa a la caries en la primera posición de enfermedades comunes, por delante de la enfermedad periodontal (9 millones), de la diabetes (5,5 millones) o del asma (2,5 millones). Los factores que influyen en su aparición son varios, pero se podrían dividir en cuatro grupos diferenciados: factores del entorno bucal (microbiota); aquellos que dependen el propio individuo (visitas regulares al dentista); factores miliares (nivel cultural, socioeconómico) y factores que recaen en el ámbito comunitario (sistema sanitario, atención bucodental).

Cómo prevenir la caries

La caries es una enfermedad muy frecuente, pero es fácil de prevenir a través de autocuidados sencillos y revisiones periódicas con el dentista. En cada etapa de la vida es importante adoptar las rutinas y cuidados necesarios para gozar de una buena salud bucodental. La correcta higiene oral, unos buenos hábitos saludables y las visitas periódicas al dentista son los mejores antídotos para evitar la aparición de la caries.

Los niveles más altos de caries se asocian a un alto consumo de azúcares. Por esta razón, resulta fundamental limitar la ingesta de azúcares. El consumo de alcohol y de tabaco también repercute en la aparición de la patología dental más frecuente entre los españoles. El reporte regular de flúor a través de la pasta dental es otra medida muy eficaz para garantizar un buen efecto preventivo.

Desde el Consejo General de Colegios de Dentistas españoles reclaman que se integre la salud bucodental en las estrategias comunitarias de prevención y de promoción de la salud para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles. El acceso universal al flúor, a los cuidados básicos dentales y su posterior vigilancia son los otros tres reclamos que solicitan los profesionales de odontología.

"El Consejo General de Dentistas de España considera la salud bucodental como un derecho fundamental y estima que, por diversas razones, este aspecto importante de la salud general ha sido el gran olvidado de la Sanidad", concluye Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España.