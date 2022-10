El incremento del precio de los medicamentos sin receta se sitúa en un 3,4%, lejos del IPC

El incremento del precio de los medicamentos sin receta también conocidos como productos de Consumer Health se sitúa en un 3,4% en agosto. Esta cifra muestra que se encuentra por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el cual oscila el 10,5%, según datos recogidos en el Informe Tendencias del Mercado Farmacéutico de Agosto, realizado por la consultora de Iqvia.

Los datos del informe presentan una subida del precio de los medicamentos y productos que no requieren prescripción médica. En agosto ha aumentado un dígito respecto a julio que se registró un 2,4%. Además, en ese momento el nivel de encarecimiento de la vida se situaba en un 10,8%, es decir, 0,3% más que en agosto. Si se echa la mirada más atrás, el valor económico en el mes de mayo de 2022 se encontraba en un 2,4%, en abril un 2,2%, marzo un 1,7%, febrero un 1,4% y enero un 1,1%. En otras palabras, el incremento del precio de este tipo de fármacos ha aumentado un 2,3% en ocho meses.

Las farmacias y parafarmacias tanto online como a pie de calle han facturado 24.065 millones de euros desde agosto de 2021 hasta el mismo mes en 2022 en medicamentos y productos sin receta en total. Los fármacos "over the counter", es decir, aquellos que no requieren de receta médica y que se pueden adquirir directamente en la farmacia, registraron 2.954 millones de euros en ventas en ese periodo. El dato representa un aumento del 19,2% respecto al mismo periodo anterior, es decir, desde agosto de 2020 hasta ese mismo mes de verano el año pasado en el que se registraron 2.478 millones. Además, predomina la venta en farmacia a pie de calle con un 95,2% y le siguen las boticas online (3,2%) y la parafarmacia física (1,6%).

Las clases de medicamentos sin receta que más han aportado al crecimiento en ventas son aquellos relacionados con las enfermedades respiratorias. La facturación de productos para la tos ha crecido un 4,3% desde agosto de 2021 hasta el mismo mes en este año y se han registrado 192 millones de euros en ventas. Le siguen los antigripales que han conseguido un valor de 222 millones, es decir, un 3,7% más respecto al mismo periodo anterior; y los productos para la garganta con 126 millones lo que se traduce en un incremento del 2,3%.

El sector de productos dirigidos al cuidado de la piel y a la higiene oral ha facturado desde agosto de 2021 hasta el mismo mes de este año 2.138 millones de euros, es decir, un 4,4% más respecto al mismo periodo anterior. Aunque predomine la venta en farmacias a pie de calle (77,7%), esta ha sufrido un descenso de un digito respecto a los datos del periodo anterior (78,6%). En el lado contrario, la venta online aumenta dos dígitos hasta el 14,8%. Además, destaca el crecimiento de la categoría de solares y registra 277 millones, un 2,3% más.

El grupo de productos de incontinencia y accesorios sanitarios, incluidos los test de antígenos, han facturado 2.408 millones de euros, es decir, un 10,8% más respecto al periodo anterior en el que se registró un valor en ventas de 2.174 millones. Los test de Coronavirus son los que más crecimiento aportan a la categoría con 519 millones de euros, cifra que representa un aumento del 21,9% respecto a desde agosto de 2020 hasta el mismo mes de 2021.

En cuanto a la categoría de los productos nutricionales, desde agosto de 2021 hasta el mismo mes de 2022 ha facturado 725 millones de euros, es decir, un 6,6% respecto al mismo periodo anterior (681 millones). También predomina la venta física en boticas. Además, destacan los productos de dietas completas con 381 millones, es decir, casi la mitad de lo que factura la categoría; y las leches dirigidas a niños con 203 millones.