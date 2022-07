Guía para preparar el botiquín para las vacaciones

Durante los próximos días las carreteras de España se llenarán de personas que se trasladarán a su destino de vacaciones. El 89% de los españoles viajará durante el verano, según un informe del Observatorio Nacional del Turismo Emisor. A la hora de planificar o emprender un viaje, muchas veces no se piensa en incluir dentro del equipaje un botiquín de salud. Se priorizan añadir otros objetos o más prendas de ropa. En caso de sufrir un accidente que no revista gravedad, el no tener una sección de primeros auxilios a mano con lo preciso, puede convertir un día agradable en un mal trago.

Llevar un botiquín es tan importante como el pasaporte o los billetes de avión. Antes de empezar a prepararlo, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones: ¿Se va a viajar solo o en compañía?, ¿Cuál es el destino?, ¿Cuánto durará? O ¿Qué actividades se llevarán a cabo?

En el caso de que la persona padezca una enfermedad crónica, es decir, que requiera regularmente de medicación, debe tener la cantidad suficiente para todos los días que dure viaje. Puede ocurrir que en el destino sea difícil conseguir esos fármacos. Además, los expertos aconsejan incluir informes médicos o recetas que estén vinculadas con el tratamiento. Si se trata de medicamentos especiales como opiáceos, es recomendable llevarlos en su embalaje original para no encontrar problemas en aduanas o en los controles de seguridad del aeropuerto.

Por otro lado, si se trata de un viaje fuera del país, se aconseja consultar sobre los riesgos de salud asociados al sitio que se vaya a visitar. Además, hay que informarse con antelación en un Centro Internacional de Vacunación sobre los sueros requeridos para trasladarse a destinos tropicales o exóticos.

Los componentes básicos de un botiquín de viaje son gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas de fijación, tiritas, esparadrapo, tijeras de punta redonda y pinzas, agua oxigenada y alcohol, toallitas antisépticas, guantes de cura estériles, antiséptico y un termómetro clínico homologado, entre otros; según la compañía aseguradora de servicios de salud, Sanitas.

Qué debe contener un botiquín

Las heridas y los cortes son los percances más o menos leves que pueden ocurrir en cualquier momento. Hay que actuar rápidamente, lavar la herida, desinfectarla y protegerla. Para ello, se necesitará agua oxigenada o alcohol, antiséptico, vendas o gasas, esparadrapo y, si es posible, guantes estériles, según la farmacéutica Cinfa.

Hay que llevar en el botiquín antiinflamatorios y analgésicos por posibles dolores de cabeza, menstruales o musculares. En el caso de golpes, es recomendable tenerlos en formato de crema o gel. Además, un termómetro permitirá controlar posibles estados febriles.

Ya sea playa, montaña o ciudad el destino de las vacaciones, la luz solar puede causar graves problemas para la salud. Por ello, en el botiquín no pueden faltar fotoprotectores que protejan frente a las radiaciones UVA, UVB e IR-A.

De otra parte, es importante protegerse de los mosquitos, tanto para evitar los molestos picores e inflamaciones que causan picaduras, como para prevenir las enfermedades que algunas especies tropicales pueden transmitir. Hay que añadir al neceser de primeros auxilios un repelente de insectos que contenga dietiltoluamida, según la farmacéutica.

Ante los mareos, nunca se sabe cuando un viaje será movido por carretera o si se tendrá la oportunidad de realizar actividades acuáticas. Llevar algún producto para prevenir el mareo puede ahorrar malos momentos.

Las personas que padecen alergias deben estar preparadas para afrontar los síntomas de un ataque, es decir, congestión nasal, picor en los ojos y el paladar, rinitis y estornudos, entre otros. Por ello, en este marco, no pueden faltar antihistamínicos y corticoides, siempre recetados por el médico.

Tras un vuelo de larga distancia, el jet-lag suele ser muy común. Para combatir el insomnio y la somnolencia, Cinfa recomienda llevar complementos alimenticios con melatonina, una hormona que regula los ritmos corporales y ayuda a disminuir el tiempo necesario para conciliar el tiempo.

Existen otras características secundarias que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el neceser, caja o bolsa que se utilice como botiquín de viaje deber ser resistente y ligero. Hay que evitar que los medicamentos se rompan o deterioren. También, es preferible llevarlo en el equipamiento de mano, por si durante el trayecto se necesita alguna medicación o elemento para atender imprevistos. Además, es importante mantener el botiquín actualizado. Siempre antes de viajar hay que revisar los medicamentos y otros artículos por si estuvieran caducados o en mal estado.

El botiquín ha de estar en un lugar fresco y seco, en otras palabras, preservado de la luz, calor y humedad. Además, es importante, hay que llevar la tarjeta sanitaria individual o el documento de desplazamiento encima por si fuera necesario recibir asistencia médica en el viaje.