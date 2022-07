El cáncer de piel es responsable de la muerte de 33.000 personas cada año en el mundo

La luz solar es imprescindible para los seres humanos, por ejemplo, ayuda a que la piel produzca vitamina D que es necesaria para la función de los huesos. Sin embargo, tiene un lado peligroso. Puede provocar el envejecimiento de la dermis, quemaduras y enfermedades graves como el melanoma de piel. La Asociación Española Contra el Cáncer recalca que 33.000 personas fallecen anualmente a causa de esta patología en todo el mundo. Además, los expertos afirman que cada vez hay un mayor número de pacientes con enfermedades dermatológicas debido a la radiación del sol. "La piel tiene memoria", recuerdan.

La luz solar viaja a la Tierra como una mezcla de rayos invisibles y visibles. Las ondas largas, como las de radio, son inofensivas para las personas. No obstante, las más cortas como la luz ultravioleta (UV) puede causar problemas de salud. Los rayos más largos se le conoce con el nombre de UVA y a los más cortos como UVB.

Existe una amplia cartera de enfermedades provocadas por el sol. "Va desde la típica quemadura por habernos expuesto sin protección o por tener foto tipos claros", explica la dermatóloga del Hospital Puerta de Hierro (Comunidad de Madrid), Constanza Martínez. "La cara y las manos se ven foto expuestas siempre, pero las zonas de escote, brazos y piernas son las que quizás no las estamos exhibiendo todo el rato y sí se nota que surge alguna erupción", sigue diciendo. "Lo primero que notamos es el epitema y a partir de ahí empieza a aparecer la quemadura solar. No deja de ser una respuesta inflamatoria ante la exposición solar", añade el vocal nacional de dermofarmacia del Consejo General de Farmacéuticos, Tomás Muret. La radiación del sol también puede provocar urticaria y agravar patologías como el lupus, entre otras.

A la cabeza de la lista se encuentra la más importante de todas, el cáncer de piel. Existen tres tipos: melanoma, carcicoma basocelular y carcicoma de célula escamosa. "Hoy en día, hay muchos tumores de piel que antes no los veíamos porque probablemente la gente no alcanzaba a vivir tanto, pero, sin duda, el factor de la edad es una de las cosas que están influyendo para que cada vez veamos a mas pacientes con este tipo de lesiones", recalca la dermatóloga. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la incidencia de los tumores de piel de tipo no melanoma oscila entre el 9 y 14% en hombres, y el 4 y 9% en mujeres. "Gracias al trabajo continuo de los profesionales cada día la gente está un poco más concienciada y gracias a ello se detecta a tiempo estos melanomas en estadios primarios que son de fácil resolución", dice Tomás Muret. " "Pensamos que un cáncer en la piel no es mortal, pero a veces si lo es. Hay que ir con cuidado", añade.

Otro de los aspectos que preocupa a los profesionales a día de hoy es el fotoenvejecimiento. La radiación solar es el factor que más envejece la piel. Concretamente un 80%, según Consejo General de Farmacéuticos. "El mejor anti aging es el foto protector solar", afirma el dermofarmacéutico. Por otro lado, las personas con un fototipo claro son más propensas a las quemaduras solares. "El hecho de tener este tipo de piel (rubio, pelirrojo, ojos claros,...) que suele quemarse no broncearse va a hacer que el paciente tenga más riesgo", explica Constanza Martínez. Las pieles claras son las que están menos protegidas ya que el pigmento de la piel nos protege de la radiación solar.

A la hora de exponerse hay que utilizar protector solar. Este debe lograr una cobertura adecuada. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, El protector debe lograr una cobertura adecuada. Según la AEMPS, dos líneas extendidas en los dedos para el rostro y dos cucharadas que equivalen a 30 mililitros para el cuerpo son suficientes. Cada producto lleva consigo un símbolo de protección. Existen muchas teorías acerca de el. Según el Consejo General de Farmacéuticos, hay un término que se denomina "eptosis hematógena mínima". Se trata del tiempo que tarda una persona en ponerse rojo. "El número de fotoprotector multiplica los minutos que tarda una persona en empezar a quemarse", explica Tomás Muret. Es recomendable a las dos horas volver a echarse crema.

Una persona no puede basar la protección solo en las cremas solares. Hay que tener en cuenta dos tipos de foto protección: oral y la física. Si ambas se utilizan en conjunto es la mejor herramienta que tienen los humanos para luchar contras las futuras patologías solares. También hay que sumar a la lista otros productos como gafas de sol o un sombrero, entre otros; y una buena hidratación. "Cuando nuestra piel se pone morena es un aviso de que está recibiendo radiación. El bronceado es un mecanismo de defensa como la fiebre. Es verdad que estamos en una cultura que nos gusta a todos coger un poco color, pero tenemos que ir con muchísimo cuidado", cuenta el dermofarmacéutico.

Todas las personas necesitan que el sol incida en la piel porque es la principal fuente de vitamina D, entre otras razones. También mejora la respuesta muscular, la resistencia en pruebas de tolerancia, disminuye la presión sanguínea, reduce la incidencia de infecciones respiratorias o incrementa la respuesta inmunológica, entre otras, según Sanitas. Así, hay que tomarlo en la justa medida y siempre con la protección adecuada para prevenir enfermedades. Tomás Muret recuerda que "Igual que hay que ir una vez al año al dentista, también hay que ir al dermatólogo" .