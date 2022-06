Así es el Síndrome de Ramsay Hunt que padece Justin Bieber

Justin Bieber al ritmo de "Designed to love", su último lanzamiento, ha anunciado la cancelación de sus conciertos y el retraso de su gira "Justice World Tour" debido a un problema de salud. El cantante padece síndrome de Ramsay Hunt, una enfermedad causada por el virus varicela-zóster que le ha paralizado media cara.

El síndrome de Ramsay Hunt (herpes zóster óptico) es consecuencia del mismo virus que causa la varicela, según la Clínica Mayo. Cuando desaparece esta patología, el microbio sigue en el sistema nervioso y puede reactivarse años más tarde pudiendo afectar a los nervios faciales. "Como pueden ver por mi cara tengo el síndrome de Ramsay Hunt. Este virus ha causado que mi cara tenga parálisis", explica Bieber por las redes sociales.

La enfermedad aparece cuando un brote de culebrilla afecta al nervio facial cerca de uno de los oídos. Según los expertos de la entidad sin ánimo de lucro, los síntomas principales son sarpullidos rojos, dolorosos, con ampollas dentro o fuera del órgano auditivo, y debilidad o parálisis facial en todo el rostro o en uno de los lados. La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello explican que la parálisis facial se trata con antivirales y analgésicos como el aciclovir, valaciclovir o farmaciclovir. Otros indicios menos comunes son el dolor de oído, perdida de la audición, dificultad para cerrar los ojos, vértigo, cambio en la percepción del gusto o pérdida del gusto, y boca y ojos secos.

Cualquier persona que haya pasado por la varicela puede padecer el síndrome. Pero, es más común en adultos y afecta, sobre todo, a las personas mayores de 60 años, según la clínica. Es poco frecuente en niños. A día de hoy, la población infantil recibe vacunas contra la varicela frecuentemente. Este hecho reduce en gran medida las posibilidades de infectarse. Además, los investigadores recomiendan una vacuna contra el herpes zóster para mayores de 50 años.

El síndrome de Ramsay no es contagioso, pero si puede causar varicela en personas que no la hayan pasado con anterioridad. La Clínica Mayo recalca que hay que evitar el contacto físico con los pacientes que no la hayan pasado, embarazadas, recién nacidos y cualquier sujeto que tenga un sistema inmunitario débil.

Por otro lado, la enfermedad puede tratarse con terapias alternativas como la acupuntura, la homeopatía o las vitaminas, pero según la sociedad española de otorrinolaringólogos "no ofrecen una evidencia científica basada en ensayos clínicos o en estudios calificados como de alta evidencia". "Las revisiones sistemáticas realizadas sobre la efectividad de las terapias alternativas en el tratamiento de la parálisis facial concluyen que el nivel de evidencia sobre su utilidad es muy bajo", siguen diciendo.

"Esto es bastante serio, como pueden ver. Ojalá no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que bajar la velocidad", afirma Bieber a través de Instagram. Además, ha agregado que esta realizando ejercicios faciales para volver a la "normalidad" lo antes posible. No obstante, no se sabe cuánto tiempo tardará en recuperarse. Según los expertos, no hay límite temporal para tratar una parálisis facial completa. De momento, ya ha cancelado los conciertos en Washington y Toronto que debieron tener lugar esta semana.