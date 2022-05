Expertos pronostican cómo evolucionará la viruela del mono: "No provocará otra pandemia"

Continúan aumentando los casos de viruela del mono en todo el mundo. Según los últimos datos compartidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya son 92 positivos repartidos en un total de doce países, entre los que figuran Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Israel, Portugal, Suecia o Suiza, entre otros.

Mientras, en España se acumulan más de 40 contagios, con Madrid como la región con más positivos confirmados (30 y otros 40 bajo sospecha).

A pesar del temor a que el monkeypox se propague de una forma similar al coronavirus, varios expertos se han pronunciado en las últimas horas, llamando a la tranquilidad.

El temor a otro coronavirus

El jefe de UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, ha afirmado que la viruela del mono "ha creado alarma, pero no provocará una pandemia". Además, cree que la dimensión que se ha generado en torno a esta enfermedad se debe al "temor y recelo" que ha causado la covid-19, pero que tiene más de "revuelo" que de riesgo real.

El facultativo, en declaraciones a Euskadi Irratia, ha destacado que, con lo que se ha vivido con la covid-19, la ciudadanía está "más sensible", y considera que "se ha montado un revuelo que, en realidad, no debería" haberse producido. Según ha subrayado, se trata de un problema que tiene que "preocupar a los trabajadores sanitarios y a los que cuidan de la salud pública de la ciudadanía", pero no es como para dar "la voz de alarma".

Por su parte, El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha manifestado que la viruela del mono "no es una de las enfermedades que tiene una transmisión importante entre humanos", pero "la precaución tiene que existir siempre" y se debe dar tiempo a que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y "valorar correctamente el riesgo".

Para Simón, "la precaución tiene que existir siembre, pero ahora mismo no hay que dar una situación de angustia excesiva". Esta enfermedad "se transmite por contacto con secreciones respiratorias prolongado y muy cercano o fundamentalmente por contacto con las secreciones de las pústulas que se generan durante la enfermedad".

Evolución clínica favorable

"La mayor parte de los pacientes con viruela del mono evolucionan favorablemente sin necesidad de un tratamiento específico, que están desarrollados, pero no están testados en humanos para usarlo de forma generalizada", ha expresado en declaraciones a Redacción Médica Elíseo Martínez, coordinador del grupo de trabajo de Epidemiología y promoción de la Salud de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Además, ha señalado el dato que recalcó la OMS. Según la organización, la mortalidad de la patología es relativamente baja, en torno al 10 %. "En el brote que hubo en Estados Unidos en el año 2003, el más potente en países desarrollados, fueron 71 casos y no hubo ningún fallecido. Esperemos que suceda igual en España, contando con el acceso a una sanidad de calidad", ha añadido.