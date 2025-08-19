Lo que todo el mundo hace en verano y empeora la calidad del pelo: muy pocos lo conocen

El pelo también sufre la agresión de la radiación solar que puede castigar y empeorar su calidad y la del cuero cabelludo, por eso, hay que intentar impedirlo con protectores solares capilares adecuados y efectivos, señala la especialista del Servicio de Cirugía Plástica y Medicina Estética del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, Irene Pinilla García.

En profundidad

Así, la especialista explica que "el sol hace que el pelo pierda agua, aminoácidos, lípidos y pigmentos (se decolora), dando un aspecto seco y quebradizo. Cuando hay abundante pelo, la raíz queda protegida, pero en los casos de alopecia, puede que el sol dañe la piel del cuero cabelludo y los folículos pilosos mediante radicales libres, generando inflamación y otras agresiones indirectas".

En este sentido Pinilla advierte que esos reflejos dorados que salen después de las vacaciones estivales "son quemaduras solares en el pelo", al igual que sucede con la piel, y que aparecerán en caso de no protegerse de la radiación solar con los protectores capilares adecuados". Además, recomienda acostumbrarse a utilizar filtros cosméticos (protectores) y barreras físicas (gorras o pañuelos).

En el caso del cuero cabelludo, la experta explica que es una piel con gran cantidad de glándulas sebáceas que ocasionan la formación de un manto lipídico (la grasa) sobre el que crece la microbiota. Si se dan alteraciones en esta capa, se producirá descamación en exceso e, incluso, infecciones.

Por otro lado, recuerda que la contaminación ambiental y la polución son igualmente dañinas para el cabello, pues alteran su calidad, del mismo modo que el tabaco, el estrés o los cambios de temperatura, que pueden afectar definitivamente a la evolución y la calidad capilares.

Asimismo, Pinilla apunta que la cosmética capilar se encarga de mejorar la porción externa visual del pelo, es decir, el tallo piloso, por lo que es "importante" asesorarse sobre los productos para la higiene capilar.

Más detalles

La doctora Pinilla enfrenta una serie de mitos sobre el cabello y afirma que lavarse a menudo el cuero cabelludo "no estropea el pelo, ni hace que se caiga más". De hecho, añade que es "fundamental" lavarse el pelo cuando esté sucio para mantenerlo sano.

Igualmente, apunta que no existe evidencia científica suficiente sobre la efectividad de los champús anticaída. No obstante, reconoce que estos productos pueden frenar la caída "siempre que se empleen como complementos de los tratamientos farmacológicos orales o tópicos prescritos por los especialistas".

Por otro lado, advierte que lo que se come afecta al cabello y que los suplementos orales (vitaminas, minerales y los compuestos con efecto antiandrógeno) favorecen su salud. "Una dieta alta en azúcares va a ser destructora directa del colágeno, esa sustancia tan importante para todo el cuerpo, en especial para la piel".

En este sentido, señala que "hoy en día se recurre con frecuencia a los alimentos procesados y para contrarrestar los déficits se debe optar por los suplementos o nutricosméticos, que mejoran la raíz del folículo piloso en profundidad y eso, externamente, se traduce en una mejor calidad del tallo piloso (la parte visual externa del pelo)".

Por último, la médico estética recuerda que aunque se comercializan productos cosméticos, suplementos vitamínicos y minerales que son beneficiosos para mantener la calidad del pelo, resulta fundamental acudir previamente a la consulta de los especialistas en tricología, quienes darán el diagnóstico adecuado de los posibles problemas capilares y los tratamientos más idóneos en cada caso.