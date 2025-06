Arthur Brooks, catedrático de Harvard sobre lo que se viene a partir de los 40 años: "Hay que fijarse en la inteligencia cristalizada"

Las capacidades cognitivas, como la memoria y la velocidad de procesamiento, tienden a disminuir en España con el paso de los años. Aunque este proceso varía considerablemente de persona a persona, la realidad es que puede ser mucho más pronunciado a partir de los 40 años.

Y así lo ha explicado el catedrático de la Universidad de Harvard, Arthur C. Brooks, en su cuenta de Instagram. A su juicio, las personas antes de cumplir esta edad tienen "inteligencia fluida". O lo que es lo mismo, mejor capacidad de concentración, una memoria que funciona, solución de problemas y ser buenos en lo que hacemos tanto individual como colectivamente.

En profundidad

Después de superar esta etapa de la vida, llega el cansancio. Puede ser resultado de una combinación de factores, entre los que se encuentran cambios hormonales -en especial en mujeres con la menopausia y perimenopausia- y la disminución de la masa muscular.

Asimismo, factores como el estrés, el estilo de vida (falta de sueño, ausencia de actividades físicas o una alimentación muy inadecuada) pueden contribuir a toda la fatiga. Y a menudo pasan desapercibidos para un gran porcentaje de la sociedad de nuestro país.

"Las personas tienden a agotarse a mediados de sus 40, porque lo que solía ser fácil, ahora es difícil. Se siente imposible y te cansas de no avanzar. Y la gente puede pensar 'Bueno, supongo que simplemente ya no me gusta' y tratan de mantenerse al día con lo que alguna vez fueron buenos. Es muy deprimente para ellos", ha relatado el experto.

Más detalles

Para Brooks, la solución es cambiar la perspectiva. En esta etapa de la vida es crucial razonar y entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es que la inteligencia fluida disminuye, pero hay otro tipo de inteligencia -conocida como cristalizada- que viene detrás y se eleva durante los 40 y los 50 años.

Y lo mejor: se mantiene alta en los 60, 70 y 80 años y más allá. Como bien sabemos, no está basada en la innovación en sí, ya que no constituye la memoria de trabajo ni capacidad de enfoque inagotable, sino que se centra en la capacidad en todo el "reconocimiento de patrones, el entrenamiento y la mentoría".

A tener en cuenta

Ahí es justo cuando "te vuelves realmente bueno". "Así que sé el innovador cuando tengas 30 y sé el instructor cuando tengas 60", ha concluido el especialista. La publicación, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de días, con multitud de comentarios tanto a favor como en contra.