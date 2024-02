La UE prohibirá el uso de mercurio en empastes dentales a partir de 2025

El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE acordaron hoy prohibir el uso de mercurio en los empastes dentales en 2025, excepto si el odontólogo lo considera "estrictamente necesario" en función de las necesidades médicas específicas del paciente.

"Nuestro bienestar depende de los productos diarios que utilizamos y ya no podemos tolerar los riesgos para la salud de mercurio cuando haya otras soluciones disponibles", declaró en un comunicado el comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius.

El acuerdo provisional sobre el reglamento de mercurio, que tendrán que aprobar oficialmente el Consejo de la UE y el pleno de la Eurocámara, se alinea con la ambición comunitaria de alcanzar niveles de "contaminación cero".

