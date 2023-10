El Ministerio de Consumo alerta sobre el consumo de esta bebida vegetal procedente de España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), adscrita al Ministerio de Consumo, ha advertido de la presencia de gluten en una bebida que especifica, literalmente, que no contiene gluten.

En concreto, la advertencia hace referencia al producto bebida de avena sin gluten con calcio BIO, de la marca BiotoBio. Aunque la agencia ha sido notificada a través de las autoridades sanitarias de Cataluña, avisadas por la propia empresa responsable del producto, esta bebida se distribuye de forma amplia por todo el territorio nacional.

Tras este hallazgo, la agencia ha puesto en marcha los protocolos pertinentes para la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. No obstante, su consumo no implica riesgos para quienes no sufren problemas asociados a la ingesta de gluten.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto en etiqueta: Bebida de avena sin gluten con calcio BIO

Nombre de marca/comercial: BiotoBio

Aspecto del producto : envasado en tetrabrik de 1l

Número de lote: L3322