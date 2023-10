"El pato de los 20 millones de dólares": así funciona el negocio millonario de la homeopatía cuando llega la gripe

La homeopatía se basa en la idea de que "lo similar cura lo similar", según su creador Samuel Hahnemann. Es decir, si una sustancia causa un síntoma en una persona sana, darle a la persona una cantidad muy pequeña de la misma sustancia diluida en agua "podría curar la enfermedad". Hablamos de una especie de "tratamiento" que, según la ciencia, ha "carecido de sustento" hasta hoy, pero pese a ello se ha posicionado en el negocio de la salud con millonarias ganancias para tratar un sinnúmero de enfermedades, como el caso de gripe.

Cuando llega la temporada de la gripe, existen personas que eligen las vacunas como método de prevención, mientras que otros más escépticos a la ciencia, optan por métodos alternativos como puede ser la homeopatía y su famoso fármaco que viene del pato y que tiene por nombre 'Oscillococcinum'.

Y es que algunos de los promotores actuales de la homeopatía, para justificar la "eficacia real" o supuesta del 'Oscillococcinum', aluden a que los patos silvestres "son portadores de los virus de la gripe".

De esta forma, si tomamos la referencia de que "lo similar cura lo similar", y entendiendo que la gripe aviar viene de las aves nos preguntamos: ¿Se puede realmente encontrar protección contra la gripe aviar en el hígado de un pájaro?

Lo que dice la ciencia

Según una publicación en Cochrane Database of Systematic Reviews , el Oscillococcinum es un preparado homeopático patentado que se obtiene de una solución al 1% de corazón y extracto de hígado de pato salvaje. Este, a su vez, se diluye 200 veces con agua y alcohol. La preparación deriva de hígado y corazón de pato diluido en 200C, es decir, una parte de vísceras cada 10.400 partes de agua (un 1 seguido de cuatrocientos 0). Esta disolución es tan alta que el producto final difícilmente contiene una única molécula de los órganos originales y "con gran certeza es 100% azúcar". También se conoce con nombres como 'Anas barbariae' o 'Cordis extractum' y se emplea en el tratamiento de la gripe.

Con esta información, el estudio concluye que no hay suficiente evidencia buena para permitir llegar a "conclusiones sólidas" sobre el 'Oscillococcinum' en la prevención o el tratamiento de la influenza y enfermedades similares a la influenza. "Nuestros hallazgos no descartan la posibilidad de que 'Oscillococcinum' pueda tener un efecto de tratamiento clínicamente útil, pero, dada la baja calidad de los estudios elegibles, la evidencia no es convincente", sentencia el informe.

Llegada de los patos a la homeopatía

El 'Oscillococcinum' fue acuñado por un médico francés llamado Joseph Roy, en medio de la pandemia de influenza española que golpeó al mundo en 1917. Roy examinó la sangre de las víctimas de la influenza y se encontró un extraño microorganismo, una supuesta bacteria a la que llamó 'Oscillococcinum'.

Posteriormente, Roy determinó que la supuesta bacteria tenía una "relación directa" con los casos de gripe y procedió a descubrirla en tejidos de personas, animales y plantas. Sin embargo, lo que vio no era ni la causa de estas enfermedades, ni tampoco una bacteria. En la actualidad existen evidencias irrefutables que demuestran el error de las afirmaciones de Roy, dado que el eczema y el reumatismo no son causados por bacterias, y las paperas son causadas por un virus, demasiado pequeño para ser observado bajo el microscopio óptico.

Pero el médico francés siguió adelante y pensó que se podía aplicar en los postulados de la homeopatía, para combatir la gripe, y fue allí cuando los patos entraron en escena.

El "pato de los 20 millones"

Y es que el médico decidió usar al pato para preparar el 'Oscillococcinum', pese a que nunca existió aquella bacteria. Según el científico británico y autor del libro '¿Truco o tratamiento?', Simon Singh, señaló que "Roy trabajaba con tan solo una porción del corazón y el hígado del pato. Por lo que, con tan solo una parte del ave, era posible hacer suficientes diluciones para obtener ganancias de 20 millones de dólares al año". Con esa iniciativa, dio pie a una industria multimillonaria, basada en el "pato de los 20 millones de dólares" de Singh, cuyo "legado" es continuado por entidades como los Laboratorios Boiron.

Homeopatía en España

Pese a que este tipo de "medicamentos" no ha tenido una evidencia "convincente" para la ciencia hasta hoy, se siguen distribuyendo entre la población. Sin ir más lejos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) cuenta con una lista de más de 1.000 medicamentos homeopáticos autorizados.

Sin embargo, el consumo de este tipo de medicamentos alternativos en España no es tan importante como lo es en países como Alemania, Suiza o Francia. En su mejor momento, en nuestro país alcanzó los 100 millones de euros, mientras que, con datos del 2018, los ingresos se limitaron a 40 millones, según El País.