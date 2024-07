Qué es el 'negging', la falsa forma de halagar a otra persona que en realidad contiene críticas destructivas

Las relaciones interpersonales siempre han sido complejas y con el tiempo van surgiendo comportamientos o nuevas formas de definirlos. Una de las últimas es el 'negging', una tendencia que ha ido ganando popularidad en España que es difícil de detectar pero que puede generar daños en la autoestima.

El término deriva del inglés 'negative' (negativo) y supone una técnica de manipulación emocional por la que se hacen comentarios que parecen positivos pero que contienen críticas. Parecen halagos pero sirven para dañar la autoestima y el bienestar emocional, son un cumplido negativo. Se basa en comentarios ambiguos que parecen halagos pero en realidad contienen críticas o insultos encubiertos. Este tipo de comunicación hacen sentir a las personas inseguras y con dependencia de la aprobación del manipulador.

Algunos ejemplos de 'negging' son: "No sabía que te veías tan bien con maquillaje, deberías usarlo más a menudo"; "Eres bastante inteligente para ser una mujer"; "Yo siempre he preferido las rubias, pero a ti te quiero por tu forma de ser"; "Estás muy guapa así, rellenita para que no se noten las arruguitas", "Qué bonito vestido, ¿pero no crees que es algo atrevido?"... Estos comportamientos pueden comenzar con comentarios sutiles que van evolucionando a otros más directos y repetitivos.

Los comentarios pueden estar vinculados con el físico, la inteligencia, habilidades y demás aspectos. Esto genera que la víctima necesite la aprobación del manipulador, generando una dependencia emocional y una baja autoestima. El 'negging' puede estar presente en relaciones de amistad, de parejas, de familia, laborales...

En las personas solteras, el impacto del 'negging' puede ser significativo, sobre todo en las que están en proceso de buscar y crear nuevas relaciones, pudiendo ser más susceptibles a este tipo de comportamientos. El problemas es que estas actitudes se normalizan y si se alarga en el tiempo esta inseguridad y baja autoestima, es difícil de romper este ciclo.