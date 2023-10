¿Cómo se comporta una persona con rasgos narcisistas en el trabajo? Así puedes identificarlos

Hay mucha información e interés por saber identificar y tener las herramientas necesarias para cuidarse ante una relación sentimental con una persona narcisista. Lo que no todo el mundo sabe es que, personas con este tipo de comportamientos, también nos afectan en relaciones de otra índole, por ejemplo, laborales. De este modo, saber identificar las conductas narcisistas y poner límites para proteger nuestro bienestar emocional es básico en los entornos de trabajo.

Lo primero es saber cómo diferenciar entre una persona con conductas o rasgos narcisistas, ya que, en determinadas situaciones, una persona puede presentar comportamientos típicos de un perfil narcisista, pero que no tiene un trastorno narcisista de la personalidad (TNP).

Este tipo de narcisismo patológico, anteriormente conocido como megalomanía, fue diagnosticado por primera vez por el psicoanalista Heinz Kohut en 1968 y, según Mayo Clinics, hablamos realmente de un problema de salud mental, es un trastorno de la personalidad. Son personas con nula empatía que se consideran muy superiores al resto. Suelen encerrar problemas de autoestima e incluso traumas infantiles de invalidación emocional o abandono. En muchos casos, tienen problemas de adicciones. Este trastorno suele darse en mayor número de hombres que de mujeres y a partir de la fase de adolescencia.

Sin embargo, cuando hablamos de personas con características o rasgos narcisistas, no estamos hablando de personas que sufren la patología de TNP. La peligrosidad que encierran estos perfiles en el entorno laboral es que no es fácil su identificación porque no actúan constantemente bajo parámetros narcisistas, pero sus manipulaciones pueden afectar profundamente al bienestar emocional de quienes las rodean y al clima laboral.

Perfil de una persona con rasgos narcisistas

Las personas con rasgos narcisistas suelen mostrarse amables y educadas, cuidan su imagen y se preocupan por su aspecto físico y por causar una buena primera impresión. En el ámbito del trabajo, suelen complicar mucho las dinámicas saludables de cooperación del grupo.

De este modo, va a intentar menoscabar la confianza de los compañeros en sus propias capacidades para ponerse él o ella por encima de los demás. El perfil narcisista boicotea todo lo que no le vaya a reportar un beneficio directo y dificulta las nuevas ideas o la visibilidad de los demás miembros del equipo. Quiere ser siempre el centro de atención y colgarse las medallas.

Su obsesión es aparecer delante de sus superiores como alguien muy capacitado y seguro para conseguir cada vez más poder, relevancia y visibilidad, son personas con una gran ambición. Igualmente, Buscan el halago y ser el centro de atención, pero no de una manera histriónica, sino que suelen ser políticamente correctos y comedidos.

Pueden ser complacientes con sus superiores y, a la vez, condescendientes, mientras que son exigentes o duros con sus compañeros o subordinados. En términos de gestión del talento (mala gestión, en este caso), esta estrategia se llama kiss up kick down, literalmente traducido por 'besar a los de arriba y patear a los de abajo'.

También se caracterizan por ser personas inteligentes que saben hasta donde tensar la cuerda para luego aflojar y presentarse cordiales y simpáticas, generando incluso un sentimiento de culpabilidad en los demás miembros del equipo, que llegan a replantearse si de verdad sus intenciones eran negativas o si han sido ellos quienes lo han malinterpretado.

Ni que decir tiene que los perfiles narcisistas saben muy bien elegir a sus "víctimas". Suelen enfocarse en personas bondadosas y empáticas, trabajadoras, con buen humor, aguante y resiliencia. Se aproximan de manera amable y luego poco a poco fagocitan su energía, ideas, logros, etc. A las personas con perfil narcisistas en el entorno laboral, les gusta sobre todas las cosas ejercer control y poder sobre los demás.

¿Cómo identificar los rasgos narcisistas?

Entre las actitudes o características que pueden delatar a un perfil narcisista en el trabajo se encuentran las siguientes:

Suelen ser personas atrayentes en un primer momento, saben fascinar, son personas educadas y con saber estar.

Inteligentes, muy observadoras y controladoras.

Su objetivo en el trabajo no es que vaya bien la empresa, sino que les vaya bien a ellos mismos.

Es posible que tengan cambios de humor incomprensibles, pero no drásticos ni dramáticos.

Es posible que mientan sin inmutarse y tergiversan conversaciones.

Toman decisiones unilateralmente, sin consensuar con su equipo.

Suelen ser cotillas y divulgar rumores.

Se muestran muy atareados, pero en realidad trabajan poco.

Saben muy bien manejarse en la estructura política de las empresas y buscar oportunidades para destacar.

Se preocupan mucho más por su imagen que por los resultados.

Minimizan los logros de los demás.

Nunca reconocen un error propio, no dudan en echar la culpa a terceros.

No suelen generar conflictos frontales, pues podrían perder el control y retratarse.

Alardean y se venden muy bien.

Si un proyecto funciona bien, se incorporan para atribuirse el mérito.

Si hace un halago lo hace desde la condescendencia, desde la superioridad.

No soportan sentirse cuestionados.

Si tienen cerca a alguien que destaca por encima de ellos por méritos propios, intentará sutilmente ningunear las capacidades de esa persona.

Aunque sea un compañero a tu mismo nivel, es posible que te trate como si estuviese por encima, como si fuese tu jefe, especialmente delante de otras personas.

En muchas ocasiones, la manera de destacar para un perfil narcisista es hacer ver que todos los demás son peores que él.

Lo que más ansía es el poder y verse superior al resto

¿Qué hacer si tenemos a alguien así en nuestro entorno laboral?

A la hora de tratar con una persona con rasgos narcisistas, se pueden tomar una serie de consejos en cuenta para evitar situaciones complicadas en el entorno laboral, que acaban afectando al rendimiento:

Lo primero es identificar este tipo de actitudes y entender que no es por nosotros en particular, no te lo tomes personal.

Recuerda que esos comportamientos es posible que sean un reflejo de su inmadurez o baja autoestima.

Es posible que nos estén molestando por que nos ven como una amenaza o simplemente somos un obstáculo en sus objetivos.

Siempre que tengas que poner algún límite, hazlo de manera asertiva. Las personas con perfil narcisista son maestros de la manipulación y si le confrontas directamente, se hará la víctima.

Es posible que, si entras en una discusión con este tipo de personas, te lleguen a alterar muchísimo para que pierdas la compostura y así ellos hacerse los ofendidos.

Recuerda que el narcisista observa y analiza para saber tus puntos débiles y lo va a usar siempre que sea necesario. No le cuentes detalles de tu vida privada.

Intenta tener el menor trato posible, el estrictamente profesional.

Deja tus ideas, proyectos, resultados escritos por email. En general, intenta que tus comunicaciones sean por escrito siempre que una persona con rasgos narcisistas esté involucrada.

Va a intentar puentearte siempre que pueda, mantente alerta y anticípate.

Si te ofrece su ayuda en alguna tarea, mejor declina el ofrecimiento. Suele ser una trampa para participar en algo tuyo que le parece le puede dar crédito o prestigio y luego minusvalorará tu aportación.

Asegúrate de que tus superiores sepan cuales son tus funciones y logros de primera mano.

No compartas con este tipo de personas tus ideas, futuro, aprendizajes, todo que lo que digas podrá ser utilizado en tu contra y en su beneficio.

Pon límites claros y aprende a decir NO, pero desde la calma.

No te desgastes dando explicaciones.

No alimentes su ego para llevarte bien. Si crees que por ser amable con esa persona no te va a utilizar, estás en una equivocación.

Pero tampoco hagas que se sienta inferior o desmerezcas sus aportaciones de manera directa, porque puede orquestar una campaña de desprestigio contra ti.

Lo más importante es liberarnos de culpa si hemos caído en alguna provocación por su parte o si no hemos puesto límites a tiempo y poner en marcha algún mecanismo para que el impacto de sus actitudes narcisistas sea en el menor posible.

Por último, aunque suene extraño, intenta ver a este tipo de personas con compasión. En realidad, es una persona que siente miedo al rechazo y que cree que es lícito hacer lo que sea para sentirse valorado y ensalzado. Además, no es saludable, ni emocional ni físicamente, mantener mucho tiempo sentimientos de ira, odio o rencor, es decir, inténtalo por tu bienestar. Eso sí, pon límites claros y no toleres comportamientos dañinos o irrespetuosos.

Último apunte, si quien tiene perfil narcisista es tu superior directo, quizá sea el momento de empezar a pensar en buscar un nuevo puesto.

El Mito de Narciso

Narcisismo toma el nombre del mito griego de Narciso, un joven muy engreído al que la diosa Némesis castiga haciéndole enamorarse de su propia imagen. Narciso al verse reflejado en un estanque, intenta besarse, cae y se ahoga. En este lugar nació una flor, un narciso.