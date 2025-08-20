Con atún y yogur griego: la receta de huevos turcos sana y alta en proteínas

Aunque no son considerados como un componente central en nuestro país, los huevos sí que son un alimento importante en la dieta mediterránea. De hecho, se pueden consumir con moderación, siendo una opción saludable al pescado o la carne, y siendo recomendable un consumo de hasta 4 huevos por semana para personas sanas.

En profundidad

Al parecer, ofrecen proteínas de alta calidad y proporcionan al cuerpo humano los nueve aminoácidos esenciales, según el Centro de Información Nutricional (CIN). Además de esto, son fácilmente digeribles y ayudan al correcto funcionamiento del cuerpo.

Por si fuera poco, las vitaminas y minerales que aporta este alimento son determinantes para la salud del sistema nervioso y la producción de glóbulos rojos. También son relevantes para la salud ósea y colina, que tienen un impacto directo en toda la función cerebral y la salud del hígado.

Más detalles

En España, estamos acostumbrados a usarlos para preparar recetas tradicionales como la tortilla de patata, huevos fritos o huevos rellenos. Pero en estos últimos meses se han puesto de moda los huevos turcos, huevos escalfados con una base de salsa de yogur y una salsa de mantequilla y un toque espectacular.

Para este plato, es recomendable según los expertos usar huevos de calidad, puesto que es un producto asequible para el bolsillo de un gran porcentaje de la sociedad y tienen diferencias más que visibles con huevos estándar. Aunque muchas veces no nos demos cuenta.

Paso a paso

La preparación es muy sencilla. Tan solo se necesita un yogur griego, un diente de ajo, perejil fresco, orégano, sal, 40 gramos de mantequilla, una cucharada de pimentón y cuatro huevos. En primer lugar, hay que mezclar el yogur griego en un bol, un puñado de perejil fresco picado, una cucharada de orégano y un diente de ajo picado bien fino.

Luego, mezclamos y salpimentamos. Acto seguido, derretimos la mantequilla en una sartén. A continuación, añadimos la cucharada de pimentón, cocinándola durante 20 segundos y retirándola. Y ahora es cuando llega el momento de hacer los huevos escalfados.

Hay que cascar el huevo en un bol y ponerle un poco de sal. Más tarde, ponemos a cocer agua con un chorrito de vinagre, le damos vuelta al agua y volcamos el huevo. Cocinamos 4 minutos y, cuando pase el tiempo, pasamos todo a un plato y todo el agua se le retira.

Por último, emplatamos con la salsa de yogur en la base, los huevos y terminamos con la salsa de pimentón por encima. Ya solo queda lo más importante: disfrutar de esta receta veraniega que promete ser tendencia a corto plazo en los hogares de España.