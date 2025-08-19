No es la carne: el alimento de España repleto de proteína que te ayudará durante el verano a ganar masa muscular y fuerza

Es habitual perder masa muscular con el paso de los años. Este procedimiento, conocido como sarcopenia, es una pérdida gradual de masa y fuerza muscular que ocurre con el envejecimiento y comienza a manifestarse, normalmente, a partir de los 30 años.

Algunas de las consecuencias que pueden experimentar las personas con esta condición son la disminución de la movilidad, el incremento del riesgo de caídas y fracturas, y la pérdida de independencia. Todo ello impacta negativamente, claro está, en su bienestar general.

En profundidad

Por suerte, se puede ganar masa muscular solo con la alimentación, pero es muy importante que la dieta sea adecuada y contenga los nutrientes necesarios. Al parecer, la combinación de una dieta rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables, junto con un programa de entrenamiento, es esencial para maximizara el crecimiento muscular.

Aunque gran parte de los deportistas ingieren las proteínas a través de las carnes, existe una fruta que posee cantidades muy altas y puede ser consumida en diferentes preparaciones. Se trata de la ciruela pasa, que son ciruelas frescas que han sido sometidas a un proceso de secado para reducir su contenido de agua y concentrar sus nutrientes y azúcares.

Lista completa

Por cada 100 gramos, las ciruelas pasas contienen alrededor de 2 gramos de proteínas. También son ricas en carbohidratos y fibra y bajas en grasa. Pero esto no es todo. Sus beneficios son múltiples y bastante variados, según el espacio informativo de difusión y educación sobre temas relacionados con la salud, la nutrición y el bienestar 'TuaSaude':

Ayudan a reducir el colesterol . La pectina actúa reduciendo la absorción de grasa de los alimentos y, de este modo, ayuda a disminuir el colesterol responsable por la formación de placas de grasa en las arterias.

. La pectina actúa reduciendo la absorción de grasa de los alimentos y, de este modo, ayuda a disminuir el colesterol responsable por la formación de placas de grasa en las arterias. Ayudan a adelgazar . Puede ayudar en la reducción de peso debido a que es rico en fibras que disminuyen el tiempo de digestión y aumentan la sensación de saciedad.

. Puede ayudar en la reducción de peso debido a que es rico en fibras que disminuyen el tiempo de digestión y aumentan la sensación de saciedad. Regula el azúcar en sangre . Por su alto contenido de fibra soluble, especialmente pectina, que actúa como una esponja en el intestino.

. Por su alto contenido de fibra soluble, especialmente pectina, que actúa como una esponja en el intestino. Combaten el estreñimiento . Es rica en fibras solubles, como la pectina, y fibras insolubles, como la celulosa y la hemicelulosa, las cuales actúan absorbiendo agua del tracto digestivo.

. Es rica en fibras solubles, como la pectina, y fibras insolubles, como la celulosa y la hemicelulosa, las cuales actúan absorbiendo agua del tracto digestivo. Previenen el cáncer . Los polifenoles presentes en la ciruela poseen acción antioxidante y antiinflamatoria, que reducen los daños celulares y previenen el desarrollo del cáncer.

. Los polifenoles presentes en la ciruela poseen acción antioxidante y antiinflamatoria, que reducen los daños celulares y previenen el desarrollo del cáncer. Aumentan la masa muscular . No solo te ayudarán a hacer mejor la digestión, sino que también le darán un buen impulso a tu masa muscular.

. No solo te ayudarán a hacer mejor la digestión, sino que también le darán un buen impulso a tu masa muscular. Controlan la glucemia . Las fibras solubles como la pectina ayudan a disminuir la absorción de glucosa en la alimentación.

. Las fibras solubles como la pectina ayudan a disminuir la absorción de glucosa en la alimentación. Baja la presión arterial . El alto contenido de potasio en las ciruelas pasas puede ayudar a regular la presión arterial y reducir el riesgo de hipertensión.

. El alto contenido de potasio en las ciruelas pasas puede ayudar a regular la presión arterial y reducir el riesgo de hipertensión. Desintoxican el organismo . Contribuyen a la desintoxicación del organismo ya que posee pectina, un tipo de fibra que ayuda a remover del cuerpo metales pesados tóxicos.

. Contribuyen a la desintoxicación del organismo ya que posee pectina, un tipo de fibra que ayuda a remover del cuerpo metales pesados tóxicos. Protegen contra enfermedades cardiovasculares. Posee nutrientes que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y la aterosclerosis.