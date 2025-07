Un oncólogo revela los supuestos beneficios de tomar una cucharada de aceite de oliva en España en ayunas: "Puede marcar la diferencia"

El aceite de oliva es un ingrediente básico y muy importante en la dieta mediterránea. Aunque sus beneficios son de sobra reconocidos por la comunidad científica y multitud de investigaciones a lo largo de los años, la realidad es que resaltan por su alto contenido en grasas monoinsaturadas y antioxidantes.

Esos compuestos, entre otras cosas, ayudan a vivir más años y reducir el riesgo de sufrir cáncer. De hecho, se recomienda su consumo a diario en cantidades moderadas, como parte de una dieta equilibrada que incluye verduras, frutas, pescado y frutos secos.

En profundidad

Ante este panorama, cabe destacar que se ha viralizado una práctica a la que se han unido muchos creadores de contenido y famosos (como Kourtney Kardashian o Gwyneth Paltrow), que consiste en tomar una cucharada de aceite de olivar por las mañanas.

Al parecer, potencia alguno de sus efectos y provoca sensación de saciedad, por lo que regula el apetito. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, según ha relatado el oncólogo e investigador Silvio Garattini, en 'Vanity Fair' el aceite por sí solo tiene muchos beneficios para la salud.

Más detalles

Eso sí, no existe evidencia científica de que tomarlo de esta manera demuestre un valor añadido. "El aceite de oliva es rico en ácido oleico y polifenoles que tienen una acción antiinflamatoria. Su composición nutricional lo hace un alimento ideal en la dieta porque disminuye el factor de riesgo de muchas enfermedades que tienen como base la inflamación", ha relatado.

Además, el experto ha añadido un contundente mensaje: "Es ciertamente preferible a la mantequilla cuando se necesitan grasas". No obstante, tomarlo por las mañanas en ayunas "no es ni bueno, ni malo, es una moda que de momento no tiene evidencia científica".

A tener en cuenta

De ahí que no haya querido darle mayor importancia, al menos hasta que haya estudios al respecto. ¿Y cuál es el mejor de los supermercados? A su juicio, para estar muy seguros de tomar un aceite rico en polifenoles, "es la calidad del aceite la que puede marcar la diferencia".