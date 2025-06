Carolina Arriagada, nutricionista: "Si eres de los que congelan el pan, el efecto será más beneficioso si es integral"

Congelar alimentos es una práctica muy habitual durante el periodo veraniego, especialmente para conservar los alimentos perecederos o las sobras. Y es que este procedimiento ayuda a prolongar la vida útil de todos ellos en España. Ahora bien, es crucial hacerlo correctamente para evitar riesgos para la salud tanto a corto como a largo plazo.

La temperatura ideal para una correcta congelación es de -18ºC, consensuada a nivel internacional por numerosos expertos, debido a que a partir de este valor no proliferan las bacterias, se evita la acumulación de humedad y se garantiza que se conserve la textura original.

En profundidad

¿Y cuánto tiempo debe estar congelado para que funcione? Pues bien, a juicio de la nutricionista Carolina Arriagada Juliá, mínimo 4-6 horas. "Idealmente, déjalo una noche completa para asegurar que los almidones se transformen de manera correcta", ha relatado la experta en su Instagram.

Eso sí, con respecto a si puedo descongelarlo a temperatura ambiente y luego comerlo, la respuesta ha sido contundente: no. El motivo no es otro más que eso no activa el efecto del almidón resistente. El truco se encuentra en pasarlo directo del congelador al calor (tostador o sartén).

Más detalles

Es necesario tostarlo hasta que esté bien caliente por dentro, teniendo en cuenta que no es necesario dorarlo mucho, pero sí calentarlo bien para reactivar el almidón resistente. ¿Sirve congelar cualquier pan? La contestación, afirmativa aunque con ciertas dudas, deja entrever que el efecto será más beneficioso si es un pan integral real o con masa madre.

"Si el pan es blanco, refinado o lleno de aditivos, congelarlo no lo hace saludable. Solo reduce un poco su impacto glicémico", ha manifestado abiertamente la especialista. La publicación, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de días, con multitud de comentarios tanto a favor como en contra.

A tener en cuenta

De hecho, uno de sus seguidores ha revelado un truco que no ha dejado indiferente a nadie. Lo mejor para congelar el pan es cortarlo en rebanadas, envolverlas individualmente en papel film o papel de aluminio, y luego colocarlas en una bolsa de congelación o recipiente hermético.