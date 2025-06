William Arias, médico, sobre comer aguacate a diario: "Mejora los niveles de colesterol, la salud del corazón y aporta fibra, antioxidantes..."

El aguacate, para muchos considerado un 'superalimento', ha ganado bastante popularidad en nuestro país gracias a sus beneficios para la salud y la versatilidad en la cocina. Por lo general, suele consumirse crudo y tiene la peculiaridad de ser una fruta, usada mayoritariamente en recetas saladas: ensaladas, guacamole...

Y ha llegado para quedarse a pesar de que su origen se encuentre en México, Colombia y Venezuela. Allí, fue cultivado por antiguas civilizaciones como los mayas y los aztecas. Eso sí, en estos momentos es cultivado en varias regiones de España (Granada y Málaga, por ejemplo).

Propiedades

Entre sus beneficios, cabe destacar los siguientes, según el portal especializado 'Tua Saúde':

Cuida la salud del corazón . Al ser rico en fitoesteroles provenientes de las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, ayuda a disminuir los marcadores sanguíneos que aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas.

. Al ser rico en fitoesteroles provenientes de las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, ayuda a disminuir los marcadores sanguíneos que aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. Favorecen el aumento de la masa muscular . Esto se debe a que, al ser rico en grasas, le proporciona energía al organismo para realizar el entrenamiento, además de aportar proteínas que favorecen la recuperación del músculo.

. Esto se debe a que, al ser rico en grasas, le proporciona energía al organismo para realizar el entrenamiento, además de aportar proteínas que favorecen la recuperación del músculo. Aporta ácido fólico . Su consumo de forma regular ayuda a estimular la formación de células sanguíneas como glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos.

. Su consumo de forma regular ayuda a estimular la formación de células sanguíneas como glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Cuida la salud del cabello . Aumenta la hidratación de las hebras y favorece su crecimiento.

. Aumenta la hidratación de las hebras y favorece su crecimiento. Favorece la pérdida de peso . Sus fibras permiten controlar el apetito y evitar un consumo excesivo de alimentos.

. Sus fibras permiten controlar el apetito y evitar un consumo excesivo de alimentos. Alivia el estreñimiento. Al ser rico en fibras, ayuda a aliviar el estreñimiento, ya que aumenta el volumen de las heces y favorece el tránsito intestinal.

A tener en cuenta

Pero esto no es todo. Según el doctor William Arias, apoyándose en un estudio publicado en 'Journal of the American Heart Association' -en el que se siguió a aproximadamente 6.000 personas durante seis meses para ver qué pasaba cuando se comían un aguacate al día- el consumo habitual de este alimento mejora significativamente tres marcadores de salud.

"Primero, la calidad de la dieta. Comer un solo aguacate al día mejora significativamente el aporte de grasas saludables, fibra, potasio, magnesio y antioxidantes. Segundo, los niveles de colesterol bajaron considerablemente. Y, por último, una cosa que me llama la atención: mejora la calidad del sueño", ha revelado el experto.

"Te propongo un reto. Incorpora un aguacate pequeño en tu alimentación y en seis meses me cuentas", ha concluido en su vídeo el especialista. La publicación, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de meses, con multitud de opiniones tanto a favor como en contra.