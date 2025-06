Sara Marin, doctora y experta en microbiota, sobre el error que cometemos al cocinar brócoli: "Estás perdiendo todas sus propiedades"

O lo odias o lo amas, podría decirse que no existe un punto medio con este alimento. El brócoli no deja indiferente a nadie, pero para ser justos, tampoco lo hace su larga lista de propiedades y beneficios para la salud. Ahora bien, lo que no todo el mundo sabe es que, según la forma en la que se cocine se podrían desperdiciar y nadie quiere eso.

En la gran mayoría de las ocasiones, la gente opta por hervirlo o cocinarlo al vapor y son estos dos métodos precisamente los que menos se recomiendan, sobre todo si no queremos echar por la borda todas sus propiedades. Así lo explica la doctora y experta en microbiota Sara Marin Berbell: "Nunca más deberías comer el brócoli así", sentencia.

El método correcto

No todo el mundo lo sabe, pero el mejor método para conseguir absorber el efecto protector del brócoli, como el de protegernos frente al cáncer, es cortarlo lo más fino posible. La doctora explica que precisamente al seguir este paso, damos pie a que se produzca una reacción natural entre dos componentes de este alimento: el sulforafano y enzima mirosinasa, que es la que activa a la otra.

Para explicarlo de manera más visual, en el vídeo compartido a través de sus redes sociales, pone el ejemplo de lo que ocurre cuando se mezcla el bicarbonato con el limón.

Además, la doctora también recuerda que siempre que sea posible, la mejor opción es comerlo crudo junto con un chorrito de zumo de limón, sal y pimienta, pues tiene un impacto muy positivo en nuestra microbiota intestinal. Ahora bien, no es algo obligatorio ni mucho menos, pues puede haber personas que por cuestiones digestivas prefieran cocinarlo. De ser así, Marin aconseja no superar los cinco minutos de cocción y acompañarlo con mostaza, ya que este condimento también tiene mirosinasa.