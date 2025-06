Emilia Gómez, doctora en bioquímica y biología molecular: "Ningún suplemento es capaz de emular lo que te da una manzana"

Los suplementos nutricionales, como bien todos sabemos, están de moda en España, donde son ampliamente utilizados. Y es que la demanda ha crecido de manera considerable en los últimos meses, impulsada por un importante interés de la población más joven en la salud y el bienestar.

Por lo general, suelen presentarse en diferentes formas (cápsulas, pastillas, soluciones líquidas o en polvo) y prometen, entre otras cosas, llenar todos los vacíos nutricionales que puede tener nuestra dieta o simplemente mejorar nuestro rendimiento tanto a corto como a largo plazo.

No obstante, su utilidad y seguridad son cuestiones que siguen generando controversia en las redes sociales, sobre todo en 'X' (anteriormente conocido como Twitter). De ahí que los expertos aconsejen tomárselos siempre bajo la recomendación de un médico.

Más detalles

Una de las más críticas en este sentido ha sido Emilia Gómez, doctora en bioquímica y biología molecular. "No hay ningún suplemento que sea capaz de emular lo que te da una manzana o una pera. Ojalá fuera tan sencillo como 'me tomo una pastilla y ya está'. ¡Ojalá, pero no!", ha relatado en el podcast 'Comiendo con María'.

A su juicio, en la dosis está el veneno y está la bondad. Es decir, no porque sea más concentrado es más bueno. "El concepto de dosis es crucial y nuestro cuerpo sabe gestionar las dosis de los alimentos", ha matizado la especialista. Eso sí, pero no de los suplementos tan hiperconcentrados.

Con todo ello, Gómez ha manifestado que "salvo que haya una deficiencia de algún nutriente y un médico te lo diga, todos los nutrientes se deberían ingerir de los alimentos y no de los suplementos".

A tener en cuenta

Precisamente, la manzana es una de las más valoradas de cara al periodo veraniego, que está a la vuelta de la esquina. Entre sus beneficios, cabe destacar los siguientes, según varias investigaciones:

Fortalece pelo y uñas . Aporta hierro, imprescindible para que el pelo y las uñas estén fuertes.

. Aporta hierro, imprescindible para que el pelo y las uñas estén fuertes. Mejora la memoria . Las vitaminas B1 y B6 evitan el agotamiento mental y refuerzan la memoria.

. Las vitaminas B1 y B6 evitan el agotamiento mental y refuerzan la memoria. Mejora la función cerebral . Uno de los flavonoides que contiene es la quercetina. que es a la vez antioxidante y antiinflamatoria.

. Uno de los flavonoides que contiene es la quercetina. que es a la vez antioxidante y antiinflamatoria. Ayuda a resolver problemas intestinales y el dolor de estómago . Posee fibras, entre ellas la pectina, que ayudan a aliviar los síntomas y molestias de la gastritis o el dolor de estómago.

. Posee fibras, entre ellas la pectina, que ayudan a aliviar los síntomas y molestias de la gastritis o el dolor de estómago. Protege de las enfermedades cardiovasculares . Gracias a la fibra pectina, se disminuye la absorción de grasas provenientes de algunos alimentos que son los que, si se consumen en exceso, producen enfermedades cardiovasculares.

. Gracias a la fibra pectina, se disminuye la absorción de grasas provenientes de algunos alimentos que son los que, si se consumen en exceso, producen enfermedades cardiovasculares. Evita las caries. Gracias a su ácido málico, aumenta la producción de saliva en la boca y reduce la proliferación de bacterias.