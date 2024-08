Un estudio español demuestra que tomar café te hace perder grasa, pero solo si se prepara de esta manera

El café es uno de los productos que más se consume en nuestro país. Mires donde mires se puede encontrar un establecimiento que ofrezca esta bebida, ya sea a amantes del café o directamente a personas que quieran despertarse para arrancar con energía el día. Sin embargo, otros deciden consumirlo por sus propiedades y beneficios para la salud, evidentemente sin llegar a un consumo abusivo.

Durante los últimos años no han sido pocos los estudios que han surgido sobre el tema de sus propiedades beneficiosas, como aumento de la concentración, mejora de la salud cerebral, reducción del riesgo de diabetes tipo 2 o por sus propiedades antioxidantes. También puede ayudar a perder grasa si se prepara y consume de una manera específica.

Un estudio de la Universidad de Granada ha ido un paso más allá en su investigación y ha publicado un hallazgo sobre las propiedades que tiene la cafeína en el proceso de oxidación de grasa en la revista especializada en nutrición, Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Este estudio piloto contó con 15 hombres, en una edad promedio de 32 años, para medir los beneficios del café a la hora de hacer ejercicio. Cada participante realizó la misma prueba de ejercicio en cuatro ocasiones diferentes, con intervalos de una semana entre cada sesión. Los sujetos recibieron 3 mg de cafeína por kilogramo de peso corporal o un placebo en dos momentos del día: a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde.

El resultado fue que el consumo de cafeína en ayunas antes de hacer ejercicio favorecía esta oxidación de grasa. Además, se concretó que la hora en la que más efecto tenía el café a la hora de perder grasa era por la tarde.

A pesar de los beneficios, es recomendable tomar esta bebida de la fuente natural, lo que hará que sea mucho más saludable si se toma solo y es artesano. Es decir: nada de leche o azúcar.

Otros beneficios de tomar café

Aumento de la concentración . La cafeína bloquea un neurotransmisor inhibitorio llamado adenosina, lo que aumenta la actividad neuronal y la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina. Esto puede mejorar el estado de alerta, la concentración y el tiempo de reacción. Pero el cuerpo se adapta si se abusa del café y producirá más adenosina.

. La cafeína bloquea un neurotransmisor inhibitorio llamado adenosina, lo que aumenta la actividad neuronal y la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina. Esto puede mejorar el estado de alerta, la concentración y el tiempo de reacción. Pero el cuerpo se adapta si se abusa del café y producirá más adenosina. El café es una fuente rica en antioxidantes , como los polifenoles, que ayudan a combatir el daño oxidativo en las células y reducen el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y enfermedades cardiovasculares.

, como los polifenoles, que ayudan a combatir el daño oxidativo en las células y reducen el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Algunos estudios de la Universidad de Oxford sugieren que el consumo regular de café puede reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas , como el Alzheimer y el Parkinson, debido a sus efectos protectores sobre las células cerebrales.

, como el Alzheimer y el Parkinson, debido a sus efectos protectores sobre las células cerebrales. Protección hepática .El café ha demostrado ser beneficioso para la salud del hígado. Los estudios sugieren que los bebedores de café tienen un menor riesgo de desarrollar cirrosis y cáncer de hígado.

.El café ha demostrado ser beneficioso para la salud del hígado. Los estudios sugieren que los bebedores de café tienen un menor riesgo de desarrollar cirrosis y cáncer de hígado. El consumo regular de café ha sido vinculado con una menor tasa de deterioro cognitivo en la vejez, ayudando a mantener la memoria y otras funciones cognitivas a medida que se envejece.

Cuantas tazas de café debo tomar al día

La cantidad ideal de café que se puede tomar al día depende de varios factores, incluyendo la tolerancia a la cafeína, la salud general, y cómo el café afecta al cuerpo. Sin embargo, la mayoría de los estudios sugieren que un consumo moderado de café es seguro y puede ser beneficioso, siempre que no se supere la cantidad de 3-4 tazas diarias, hasta 400 mg de cafeína al día.

Existen grupos de riesgo para los que está contraindicado que tomen café. De hecho, el Ministerio de Consumo del Gobierno de España, en su sección de Seguridad Alimentaria, advirtió en 2022 las personas que debían evitar su consumo:

Infancia y adolescencia.

Mujeres en periodo de embarazo o de lactancia.

Personas con hipertensión o, en general, con problemas cardiovasculares de otro tipo.

Personas que sufren alteraciones del sueño o desajustes en sus ciclos de descanso.

Problemas de abusar del café

Aunque el café tiene numerosos beneficios, abusar de su consumo puede tener varios efectos negativos para la salud.

Ansiedad y Nerviosismo . Consumir demasiado café puede provocar nerviosismo, ansiedad, palpitaciones y sensación de intranquilidad. En personas con predisposición a la ansiedad, esto puede empeorar los síntomas.

. Consumir demasiado café puede provocar nerviosismo, ansiedad, palpitaciones y sensación de intranquilidad. En personas con predisposición a la ansiedad, esto puede empeorar los síntomas. Problemas de sueño . La cafeína bloquea la adenosina, un neurotransmisor que induce el sueño. Esto puede causar insomnio o dificultar la capacidad para conciliar el sueño. La cafeína puede permanecer en el cuerpo durante varias horas, por lo que consumir café en la tarde o noche puede afectar el descanso nocturno.

. La cafeína bloquea la adenosina, un neurotransmisor que induce el sueño. Esto puede causar insomnio o dificultar la capacidad para conciliar el sueño. La cafeína puede permanecer en el cuerpo durante varias horas, por lo que consumir café en la tarde o noche puede afectar el descanso nocturno. Aumento de la presión arterial . Aunque los efectos de la cafeína sobre la presión arterial suelen ser temporales, el consumo excesivo de café puede causar un aumento sostenido en algunas personas, especialmente en aquellas que ya tienen hipertensión.

. Aunque los efectos de la cafeína sobre la presión arterial suelen ser temporales, el consumo excesivo de café puede causar un aumento sostenido en algunas personas, especialmente en aquellas que ya tienen hipertensión. Problemas digestivos . El café es ácido y puede irritar el revestimiento del estómago, causando acidez, reflujo gastroesofágico y malestar estomacal.

. El café es ácido y puede irritar el revestimiento del estómago, causando acidez, reflujo gastroesofágico y malestar estomacal. Dependencia y abstinencia. El café es una sustancia adictiva. Al intentar reducir su consumo, pueden aparecer síntomas de abstinencia como dolores de cabeza, fatiga, irritabilidad y dificultad para concentrarse.