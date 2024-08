Qué pasa si comes sandía cada día

La sandía es la fruta por excelencia del verano, su alto porcentaje de agua la convierte en una de las mejores maneras de combatir el calor. En concreto, la sandía es la fruta que mayor cantidad de agua contiene. El momento óptimo de maduración de esta fruta y, por lo tanto, la mejor época para su recolecta es en los meses de verano según la Fundación Sabor y Salud.

¿Qué beneficios tiene comer mucha sandía?

La sandía es una fruta compuesta principalmente por agua por lo que su primer beneficio es que nos mantiene hidratados. Pero también tiene otra serie de nutrientes que son saludables para nuestro organismo.

El color rojo indica que aporta licopenos, un antioxidante beneficioso para el organismo. El licopeno es un pigmento vegetal natural que aporta el color rojo a algunas frutas.

La sandía aporta a nuestro organismo potasio, es cierto que no aporta tanta cantidad de potasio como otras frutas, pero la combinación de la sandía con otras verduras o frutas a lo largo del día nos ayuda a conseguir los niveles de potasio recomendados. Consumir sandía también nos aporta una cantidad de vitamina A y luteína.

Los nutrientes mencionados aportan una gran cantidad de beneficios a nuestro salud:

Protege la piel frente a los rayos UV

Ayuda a mejorar la salud ocular

Nos permite combatir el efecto del daño celular

Reduce la inflamación gracias a los antioxidantes

Favorece el flujo sanguíneo y contribuye a una correcta función cardiovascular

¿Qué pasa si se come sandía por la noche?

La creencia de que comer sandía por la noche es malo para la salud, es en realidad un mito. La sandía, y en general todas las frutas, se pueden consumir en cualquier momento del día.

Por la noche es mejor consumir alimentos que sean de fácil digestión, sobre todo si no pasan muchas horas desde la cena hasta la hora de irnos a dormir. En concreto, la sandía es una fruta de fácil digestión gracias a que el 95% es agua. Pero como con todos los alimentos, no deberíamos consumir sandía en exceso por la noche.

La sandía es una fruta baja en calorías y cuenta con un efecto diurético natural, por lo que puede ser un alimento ideal para controlar el peso y ayudar a eliminar líquidos. Por lo tanto, es una fruta que se puede consumir en cualquier momento del día, incluso por la noche.

¿Qué alimentos no se deben mezclar con la sandía?

Existen muchos mitos alrededor del consumo de la sandía, pero ninguno de ellos está científicamente probado.

Algunos de los grandes mitos están relacionados con que no deberíamos mezclar sandía con leche o vino y que no deberíamos tomar agua después de comer sandía. No hay ninguna razón para no consumir sandía junto con otros alimentos.

¿Qué es mejor el melón o la sandía?

Nutricionalmente el melón y la sandía son muy parecidos. Ambas frutas son bajas en calorías, cabe decir que el melón es superior a la sandía, pero también aporta más fibra y proteína.

Las dos frutas son ricas en vitamina C y cuentan con un alto porcentaje de agua. Una ración de melón puede aportarnos una gran cantidad de vitamina B6 y por su parte la sandía vitamina A.

No hay un estudio científico sobre qué fruta es mejor, ambas nos aportan nutrientes necesarios a nuestro organismo. Por lo tanto, la elección de una fruta u otra deberá tomarse según preferencias personales en cuanto a los gustos de cada persona.