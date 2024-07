La fruta llena de antioxidantes que mejora la calidad del sueño y el estado de ánimo

Nuevos estudios del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo (CIAD) han detallado como una de las frutas más comunes de todas puede tener grandes beneficios para mejorar la piel, la calidad del sueño o controlar el azúcar en sangre. El kiwi es el responsable de estas mejoras en las que se incluye la mejora del estado de ánimo.

Esta fruta de origen China no tardó en popularizarse en Nueva Zelanda en el siglo XX. Desde ese momento ha sido una de las piezas más recurrentes para meriendas y postres.

Los kiwis han sido productos muy aclamados por todos los beneficios que tienen. Dependiendo de su variedad sus características pueden ser distintas, pero por lo general el CIAD destaca los seguientes:

Mejora el estado de ánimo : El kiwi tiene un alto contenido en vitamina C, que se ha asociado con un mejor estado de ánimo, vitalidad, bienestar y menor depresión.

: El kiwi tiene un alto contenido en vitamina C, que se ha asociado con un mejor estado de ánimo, vitalidad, bienestar y menor depresión. Mejora la calidad del sueño : Es una buena fuente de serotonina, un neurotransmisor que regula el ciclo del sueño. El aumento de los niveles de serotonina puede ayudar a mejorar la calidad del sueño y a reducir el tiempo que tarda una persona en quedarse dormida.

: Es una buena fuente de serotonina, un neurotransmisor que regula el ciclo del sueño. El aumento de los niveles de serotonina puede ayudar a mejorar la calidad del sueño y a reducir el tiempo que tarda una persona en quedarse dormida. Mejora la Digestión : Gracias a su alto contenido en fibra y la presencia de la enzima actinidina, el kiwi facilita la digestión, ayudando a prevenir el estreñimiento y otros problemas digestivos.

: Gracias a su alto contenido en fibra y la presencia de la enzima actinidina, el kiwi facilita la digestión, ayudando a prevenir el estreñimiento y otros problemas digestivos. Refuerza el Sistema Inmunológico : La alta concentración de vitamina C en el kiwi ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, protegiendo al cuerpo contra infecciones y enfermedades.

: La alta concentración de vitamina C en el kiwi ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, protegiendo al cuerpo contra infecciones y enfermedades. Beneficios Cardiovasculares : El kiwi puede ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol en la sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La presencia de antioxidantes también contribuye a la salud del corazón.

: El kiwi puede ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol en la sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La presencia de antioxidantes también contribuye a la salud del corazón. Propiedades Anti-Inflamatorias : El consumo regular de kiwi puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, debido a sus compuestos bioactivos, como la vitamina C y los polifenoles.

: El consumo regular de kiwi puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, debido a sus compuestos bioactivos, como la vitamina C y los polifenoles. Mejora la Salud de la Piel: Los antioxidantes y la vitamina C presentes en el kiwi ayudan a mantener la piel saludable y pueden contribuir a la producción de colágeno, mejorando la elasticidad y reduciendo los signos de envejecimiento.

Cómo saber si un kiwi está maduro

Para saber si un kiwi está maduro primero puedes presionarlo suavemente con los dedos, un kiwi en su punto cederá un poco al tacto sin sentirse demasiado blando. Además, fíjate en su color: debe tener una piel marrón uniforme sin manchas verdes, negras ni signos de moho. También presta atención a su aroma; un kiwi maduro tendrá un olor dulce y afrutado, mientras que si no tiene aroma aún no está listo, y si huele fermentado ya no es apto para el consumo. Por último, compara el peso; un kiwi maduro suele sentirse más pesado de lo que parece debido a su alto contenido de agua. Utilizando estos trucos podrás disfrutar de kiwis en su mejor estado de madurez.