¿Cuántos helados puedo comer al día? Estos son los más sanos del supermercado

La mitad de la ingesta de helados que hace una persona en un año se produce durante los meses de verano, dato que aumenta en la gran mayoría de personas que solo consumen helados durante estos meses. Comer un helado cada día como postre tras las comidas, suele ser muy común en esta época. Pero ¿es bueno para nuestra salud este consumo tan frecuente de helados? En este artículo te lo contamos.

¿Es saludable tomar helados todos los días?

Los helados contienen muchos azúcares y grasas saturadas, por lo que no, no son saludables y, por lo tanto, no deberían comerse todos los días.

La ingesta de helados debería ser algo habitual que se pueda disfrutar de vez en cuando, pero no tenerlo como norma en la alimentación diaria.

En el caso de consumir helados, los polos de hielo son más saludables al no contener grasas saturadas, pero siguen sin ser saludables por la cantidad de azúcar que contienen. Además, de otros aditivos que se incluyen en su elaboración para mejorar su aspecto y su sabor.

Los azúcares y grasas saturadas presentes en la gran mayoría de helados producen las siguientes complicaciones en la salud:

Aumento de peso

Caries

Problemas metabólicos

Resistencia a la insulina

Diabetes

Si queremos consumir helados durante el verano, deberíamos revisar los componentes con los que está realizado para priorizar aquellos bajos en grasas saturadas y azúcares. La manera más saludable de comer helados saludables es realizándolos en casa con ingredientes naturales. Por ejemplo; se pueden realizar helados de base de yogur o con frutas, que son una alternativa saludable a los helados que compramos en las heladerías.

La opción más sana de consumir helados es realizarlos en casa con alimentos naturales.

¿Cuántos helados te puedes comer en un día?

Como hemos comentado, los helados no son saludables para nuestro organismo, y su consumo no debería ser diario. Además, no deberíamos comer más de un helado al día.

Una ración de helado suelen ser dos bolas de este o un polo de hielo, estos contienen aproximadamente 25 gramos de helado. Según la OMS un adulto no debería superar la cantidad de 25 gramos diaria. Esto ya nos indica que simplemente un helado, superaría la cantidad de azúcar recomendada.

Como sustituto del helado, una opción más saludable son los sorbetes y granizados. Estos dos ofrecen muchas opciones en su elaboración y se pueden realizar de diversos sabores, como con los helados dependerá de cómo los realice el fabricante, por lo que siempre deberemos priorizar los realizados en casa.

Los granizados se hacen básicamente con hielo y se pueden crear con zumo de frutas o incluso con café. Los granizados que compramos en las tiendas suelen contener azúcar, pero en casa podríamos elaborarlos sin echarle azúcar para hacerlos saludables. Un granizado es tan sencillo como congelar la elaboración y después triturarla antes de servirla.

¿Cuál es el sabor de helado más saludable?

Los helados tienen muchos ingredientes en su elaboración, por lo que en la gran mayoría que un helado sea más saludable que otro no dependerá tanto del sabor del helado, como de la elaboración del fabricante.

Si hablamos de helados naturales a los que no se les incluya azúcar extra ni ningún tipo de aditivo, podríamos decir que el sabor más saludable es el de limón. Ya que por lo general su base suele ser más ligera y no tan cremosa como la de otros sabores.