Boticaria García cuenta la verdad sobre la caducidad de los yogures

Uno de los mayores enigmas que existen en el mundo de la alimentación es la caducidad de los yogures. En torno a este tema se han escuchado diversas creencias una vez pasada la fecha que pone en la tapa. Algunos dicen que tres días después de sobrepasarla, otros que aguanta semanas y diversos no se arriesgan ni a que pase ni un solo día desde que se llegó a esa fecha.

Pero no hay una respuesta clara. Sobre este tema se ha mojado la doctora en Farmacia y graduada en Nutrición, Boticaria García. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, concretamente en Instagram, donde acumula 644 mil seguidores. Dónde escribía como titulo del post: "¿Los yogures caducan? ¿Cuánto tiempo podemos "estirarlos una vez pasada la fecha?".

A la pregunta de si los yogures caducan, la experta ha explicado que desde "hace 10 años que no" ya que desde el año 2014 "los yogures se pueden etiquetar con la leyenda de fecha de consumo preferente". Esto significa que si no hay signos evidentes de mal estado y si los yogures se han conservado bien, tanto este lácteo como otros alimentos que estén marcados con fecha de consumo preferente se pueden consumir una vez que ha pasado la fecha.

Los yogures se pueden consumir una vez que ha pasado la fecha

Sobre el tiempo que puede pasar desde que pasa esa fecha de consumo preferente, Boticaria García ha contestado: "Pues podrían ser de varias semanas pero siento no poder darte una respuesta universal". Actos seguido ha apuntado que va a depender del tipo de yogur, ya que no es lo mismo uno natural que uno que lleve trozos de fruta. También hay que tener en cuenta "si se ha respetado la cadena de frío si lo has llevado pronto a casa o lo has dejado en el maletero mucho tiempo".

La nutricionista ha resaltado: "Y ojo que una cosa es que el yogur sea seguro y otro que si se pasa de fecha no pierda cualidades de sabor de aroma, cualidades nutricionales". Por último, Boticaria García ha dado su opinión: "El mejor consejo que yo puedo darte es que te comas los yogures dentro de la fecha de consumo para disfrutar de todas sus propiedades".