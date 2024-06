Beneficios de la manzanilla: descubre sus propiedades medicinales

La manzanilla es la infusión que se extrae de la margarita. La manzanilla lleva años siendo la infusión por excelencia para los dolores, especialmente estomacales, y para ayudar a la relajación.

Un dato importante sobre la manzanilla es que es considerada una infusión y no un té. Este dato es relevante porque su diferencia es que no contiene teína, por lo tanto, no es estimulante para nuestro sistema nervioso.

¿Qué efectos tiene la manzanilla en el cuerpo?

La manzanilla tiene múltiples efectos y beneficios en nuestro cuerpo, entre los que se encuentran:

Ayuda a conciliar el sueño: la planta contiene un antioxidante que induce el sueño, es por ello, que tomar una infusión de manzanilla ayuda a tranquilizarnos y conciliar el sueño. Favorece la salud digestiva: otro de los beneficios más claros es que ayuda a calmar nuestros dolores estomacales. Efecto antiinflamatorio: la manzanilla es una planta que contiene varios antioxidantes que pueden favorecer la salud de nuestro cuerpo. Los niveles de azúcar en sangre: se cree que la manzanilla puede ayudar a reducir los niveles en sangre de las personas diabéticas. Ayuda a activar el sistema inmunológico: esta infusión ayuda a controlar los niveles de cortisol. Es buena la para piel: los efectos antiinflamatorios y antioxidantes que hemos comentado nos ayudan a reducir las irritaciones y alergias en la piel.

Es importante destacar que la manzanilla tiene múltiples beneficios y puede ayudar, pero jamás sustituye a los medicamentos ni tratamientos que haya recetado un médico. Además, cada persona es diferente y no en todas producirá el mismo efecto.

Pero la manzanilla no es solo buena para nuestro organismo, también podríamos aplicárnosla en la piel o en el pelo. La manzanilla en el pelo ayuda a promover el crecimiento, prevenir las puntas abiertas, dar brillo o reducir la caspa.

¿Cuándo es mejor tomar la infusión de manzanilla?

La manzanilla no tiene cafeína ni teína, por lo tanto, se puede tomar en cualquier momento del día sin que nos afecte a nuestro sistema nervioso.

El momento ideal para tomar manzanilla dependerá de las necesidades que tengamos. Es decir, si nuestro objetivo es que nos ayude con la digestión deberíamos tomarla después de la comida. La manzanilla ayuda al organismo a metabolizar de forma más adecuada los alimentos por lo que puede ayudar a reducir las digestiones pesadas.

La manzanilla se utiliza para aliviar dolores, especialmente estomacales, y para ayudar a la relajación.

Hay personas que afirman que también ayuda a perder kilos (aunque no esté científicamente probado), en estos casos lo ideal sería antes de las comidas para reducir las ganas de comer.

Si nuestro objetivo al tomar manzanilla es favorecer el sueño y la relajación lo ideal sería por la noche. Además, si la tomamos después de cenar nos ayudará tanto a la relajación como a facilitar nuestra digestión.

¿Qué beneficios tiene la manzanilla en la noche?

La manzanilla es un calmante natural y ayuda a aliviar el estrés. Tomarla por la noche, puede ayudar a relajar los músculos y dejar que la mente se calme favoreciendo el sueño. Además, se cree que es un complemento ideal para tratar el insomnio.

¿Cómo se prepara la infusión de manzanilla?

La forma común de tomar manzanilla es a través de infusión. Para ello se debe secar la planta, ponerla en infusión con agua hirviendo y luego colar los residuos. En la actualidad, en prácticamente todos los supermercados encontramos infusiones de manzanilla para hacer en casa y en las herboristerías podríamos comprar la planta seca y preparada para realizar la infusión.

La infusión no es la única forma de consumir la manzanilla, también se podría utilizar como aceite esencial y masajear la piel o incluirlo en un difusor.