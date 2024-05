Estos son los beneficios del aceite de oliva que quizás no conocías: esta es la cantidad recomendada al día

El aceite de oliva procede del olivo, árbol nativo del Mediterráneo. Se consigue a través de la técnica de prensado y su sabor depende del origen del olivo, por ello, su sabor puede ser suave, amargo o picante dependiendo de la variedad de la fruta.

Las técnicas de obtención determinan el grado del aceite, lo que permite que lo clasifiquemos en refinado y no refinado, dependiendo de si sean usado químicos o no. El aceite de oliva más saludable y del cual podemos obtener todos los beneficios es el conocido como AOVE, aceite de oliva virgen extra, que se trata de un aceite puro, no refinado y que no ha sido tratado.

Los aceites refinados suelen tener un sabor algo más suave y un color indeterminado, mientras que el AOVE tiene sus propiedades intactas.

¿Qué beneficios tiene el aceite de oliva para la salud?

El aceite de oliva presenta un efecto protector contra diferentes enfermedades, según afirma el Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad de Córdoba.

Entre los múltiples beneficios que tiene el aceite de oliva para la salud encontramos los siguientes:

Favorece la función digestiva: reduce la secreción ácida gástrica lo que ayuda con las digestiones pesadas. Potencia el sistema inmunológico. El aceite de oliva es un perfecto aliado contra las infecciones bacterianas ya que aumenta la cantidad de células que participan en el proceso defensivo de nuestro cuerpo. Mejora la circulación: los ácidos grasos presentes incrementan la vasodilatación arterial, lo que ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Controla el colesterol. El ácido oleico del aceite de oliva reduce los niveles de colesterol malo y aumenta los del colesterol bueno. Ayuda a combatir el estreñimiento: el aceite de oliva tiene un efecto laxante que ayuda a regular el tránsito intestinal. Contribuye al mantenimiento de los huesos y los tejidos blandos Ayuda a regular el calcio y fosforo en sangre Retrasa el envejecimiento Controla la diabetes Ayuda a perder peso Alivia los dolores articulares

¿Qué hace el aceite de oliva en la piel?

El aceite de oliva es un ingrediente hidratante y regenerador por lo que se usa como cosmético natural. Muchas personas llevan a cabo recetas en las cuales crean cremas hidratantes teniendo como base aceite de oliva.

Entre sus beneficios encontramos los siguientes:

Alivia las agresiones causadas por el estrés, los rayos UV o la contaminación

El aceite ayuda a hidratar incluso los tejidos más profundos, lo que ayuda a combatir el exceso de sequedad.

Sus nutrientes previenen el envejecimiento celular y la pérdida de elasticidad y firmeza

Protege de los rayos UVA y UVB.

¿Qué propiedades curativas tiene el aceite de oliva?

Ya hemos visto la cantidad de beneficios que ofrece el aceite de oliva a nuestra salud gracias a las propiedades curativas que presenta para nuestro organismo.

El aceite de oliva cuenta con fenoles que proporciona beneficios a nuestro cuerpo y antioxidantes que no aparecen presentes en otros tipos de aceite. Además, el aceite de oliva es una fuente rica en vitaminas A, D, E y K y favorece la absorción de minerales como el calcio o el fósforo.

A nivel químico el 98% del aceite lo presentan los lípidos saponificables, es decir, los triglicéridos, ácidos grasos y fosfolípidos. Los polifenoles junto con los ácidos grasos contienen capacidades antioxidantes y propiedades saludables.

¿Qué cantidad de aceite de oliva se debe tomar al día?

La ingesta diaria recomendada de aceite de oliva es de tres a seis raciones, aunque es importante si tenemos alguna enfermedad o dieta especial consultar con el médico. Algunos médicos recomiendan dos cucharadas de aceite de oliva a diario para nuestra salud cardiovascular.

En la cocina mediterránea el aceite de oliva es fundamental y es recomendable utilizarlo porque mantiene sus propiedades a pesar de las altas temperaturas.