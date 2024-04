Los alimentos que tenemos en la despensa pero nunca compra un nutricionista

Cuando se hace la compra se tiende a meter en la cesta los alimentos que más nos gustan y nos apetecen, sin mirar con mucho detenimiento los productos que son más beneficiosos para la salud. Es complicado priorizar y en nuestra despensa tenemos ciertas cosas que los expertos en nutrición no tendrían en su casa. El dietista, nutricionista y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Àlex Yáñez de la Cal recomienda los alimentos que compra y cuáles no.

Pastilla de caldo de sopa

El experto asegura que este producto contiene potenciadores de sabor como glutamato monosódico que se han vinculado con histaminosis, con riesgos de problemas digestivos y mayores dolores de cabeza. Al potenciar el sabor ayuda a desregular el apetito y a que se coma más. Contiene altas cantidades de azúcar.

Barritas de pescado

El nutricionista asegura que estos no contienen pescados si no sucedáneos de mala calidad como las vísceras. Los lípidos que contienen son de mala calidad al contener aceite de girasol o de palma, ambos poco recomendados. El color rojo que contienen los palitos de cangrejo no se debe a este animal sino a los colorantes.

Azúcares y edulcorantes

Invita a dejar de comprar azúcares y edulcorantes. En el caso de los primeros incluye la dextrosa, maltodextrina, glucosa, fructosa, panela, sirope, jarabe, azúcar de coco, de caña o néctar. Avisa de que mejor no adquirir productos que tengan de ingrediente zumo de fruta, lactosa, leche desnatada en polvo, concentrado de fruta, sacarosa o caramelo. En el caso de los edulcorantes, no recomienda ninguno salvo eritritol, estevia o sucralosa.

Comida precocinada

El experto no compra comida preparada como lasañas, pizzas o empanados al llevar la gran parte mucha cantidad de aceites poco saludables como el de girasol, además de sal, conservantes y potenciadores de sabor.

Aceite de girasol y otros refinados

El nutricionista no usa ni el de girasol, soja o maíz al ser lampantes y no tener beneficios para la salud.

Alimentos recomendables qué comprar

En cambio, los alimentos que sí recomienda el experto son:

Aceite de oliva virgen o virgen extra. Por su cantidad de antioxidantes y vitaminas.

Por su cantidad de antioxidantes y vitaminas. Cereales integrales. Da prioridad al centeno o la espelta integral.

Da prioridad al centeno o la espelta integral. Carnes . En el caso de las hamburguesas busca que contengan el 90% de contenido de carne, evitando grandes cantidades de proteína vegetal, ni carragenatos ni colorantes.

. En el caso de las hamburguesas busca que contengan el 90% de contenido de carne, evitando grandes cantidades de proteína vegetal, ni carragenatos ni colorantes. Pescado . Contiene proteínas de buna calidad, destacan los azules por su omega 3. Recomienda cogerlo fresco y fijarse en el color, olor y los ojos.

. Contiene proteínas de buna calidad, destacan los azules por su omega 3. Recomienda cogerlo fresco y fijarse en el color, olor y los ojos. Legumbres. Por su fibra, hierro, proteínas de origen vegetal y ricas en compuestos bioactivos.