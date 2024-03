Cómo saber si un queso tiene o no lactosa aunque no lo ponga en la etiqueta

La intolerancia a la lactosa la causa su malabsorción. Quienes la padecen producen en el intestino delgado concentraciones bajas de lactasa, la enzima que descompone la lactosa, no pudiendo digerir toda la lactosa que se come o se bebe. La que no se digiere pasa al colon y las bacterias de este, la descomponen y generan fluidos y gases.

Otros síntomas que puede tener una persona con esta intolerancia a las horas de tomar productos lácteos u otros alimentos que contienen lactosa: hinchazón o distensión abdominal, diarrea, gases, náuseas, dolor en el abdomen, ruidos estomacales o vomito.

Los síntomas pueden ser leves o graves según la cantidad de lactosa que se haya consumido o del grado de intolerancia que cada uno tiene. Ya que, en el caso de la intolerancia a la lactosa, la producción de lactasa depende de cada persona.

La lactosa no es mala ni hay que evitarla al ser un prebiótico muy beneficioso para las bacterias intestinales. Los quesos curados son los que menos lactosa contienen ya que las bacterias que se usan para madurarlo fermentan la lactosa.

La clave para distinguir un queso con o sin lactosa

Por suerte, en los supermercados se pueden encontrar decenas de productos sin lactosa que destacan por un etiquetado de color morado principalmente y por poner 'sin lactosa'. Pero en algunos quesos no pone nada en la etiqueta.

Para salir de dudas, la nutricionista @blancanutri, ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que desvelaba el truco para averiguar si un queso tiene o no lactosa a pesar de que no lo ponga en la etiqueta. "Si quieres saber si el queso que tomas tiene lactosa o no y no está etiquetado como sin lactosa. Lo único que tienes que hacer es mirar la cantidad de hidratos de carbono que tiene", empieza explicando la experta.

Esto se debe a que "la lactosa es el azúcar de la leche que pertenece al grupo de los carbohidratos" por lo que si al mirar la etiqueta y ver que tiene cero carbohidratos, "ese queso no tiene lactosa". Además "hay algunos quesos que son bajos en lactosa que a lo mejor llevan 0,5g o 1g y depende de la tolerancia de cada uno para poder tomarla o no.

Quesos naturalmente sin lactosa

Queso duro de oveja y cabra con una maduración mayor de 6 meses.

Parmesano.

Edam.

Gouda.

Emmental.

Feta.

Havarti.

Brie.