Un nutricionista opina sobre la tortilla de patata para llevar del Mercadona: "no están mal los ingredientes"

Cada vez son más los supermercados que tienen una sección de platos elaborados en los que hay comida preparada y puedes comprar los alimentos por porciones o al peso. Mercadona lo ha implantado en la mayoría de sus centros, en su caso se llama 'Listo para comer'. En este puesto ofrece varios productos frescos y precocinados que se asemejan a las recetas caseras.

Uno de los platos que se pueden encontrar son tortillas enteras o por porciones de patata, se vende con o sin cebolla y de calabacín. Desde que se empezó a vender causó sensación y los usuarios que lo han probado han explicado que es jugosa y sabrosa.

Tras ver su éxito, el dietista colegiado canario y también tiktoker @fransusin_ ha querido probarla y comentar sus sensaciones. La tortilla que ha comido ha sido la tortilla de patata y cebolla. "No están mal los ingredientes", dice antes de probarla. "Cosas que no me gustan: que la cebolla está frita en aceite de girasol y que tiene benzoato de sodio". El nutricionista explica que este aditivo puede ser tóxico en altas dosis e incluso puede generar intolerancia a personas con alergia al ácido salicílico.

El dietista canario comenta que si el benzoato se junta con un aditivo como el E300 (ácido ascórbico) que no está en esta tortilla, "puede generar hidrocarburos cancerígenos". Por último, el experto aconseja: "Así que si es para consumo puntual, perfecto, pero no lo comáis a diario".