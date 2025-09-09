La especia que todo el mundo debería tener en la cocina: además de dar sabor, actúa como protección natural contra virus, bacterias y hongos

Muchas veces las personas no son conscientes de que algunos de los ingredientes más populares de la cocina pueden tener más usos de los que se imaginan. Un gran ejemplo de ello son las especias, ya que la mayoría no solo cumplen esa función de agregar gusto a las comidas, sino que muchas ocultan grandes beneficios para el organismo.

Así lo informa la doctora María Muñoz, especialista en Aparato Digestivo: "Tienes un pequeño botiquín natural en la despensa sin saberlo". "El orégano está en todas las casas, pero muy pocos sabemos realmente lo que tenemos en las manos", afirma.

El orégano, además de sus múltiples beneficios, es una de las especias más populares en las cocinas mediterráneas, ya que su inconfundible sabor recuerda a platos italianos como pueden ser la pizza o la pasta.

Una planta medicinal

"No es solo una hierba aromática, sino que es literalmente una planta medicinal bastante potente", comenta la doctora. Según explica, tiene un gran poder antioxidante gracias al ácido rosmarínico y los flavonoides, combatiendo el daño celular, relacionado con el envejecimiento y diversas enfermedades.

Además, "el orégano contiene carvacrol y timol, dos compuestos naturales con efecto antimicrobano", lo que implica que ayuda a frenar bacterias, virus, parásitos y hongos.

También es un gran aliado para eliminar la sensación de hinchazón, gases y tener digestiones más ligeras, lo que lo convierte en un "condimento ideal para platos pesados, flatulentos o con muchas grasas".

Formatos

No solo se puede consumir el orégano como especia, sino que existen otros formatos igual de válidos y efectivos para conseguir todos sus beneficios:

Especia para diversos platos.

para diversos platos. Infusiones combinadas con otras plantas.

combinadas con otras plantas. Como suplementos .

. En forma de aceite esencial diluido con agua (suelen estar más concentrados que en otros formatos, potenciando estos beneficios).