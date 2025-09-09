El magnate Jeffrey Yass sale del accionariado de Oryzon Genomics

El accionariado de Oryzon Genomics sufre modificaciones. El fondo CVI Investment, controlado por el multimillonario empresario estadounidense Jeffrey Yass, ha decidido salir del capital de la biotecnológica, según recoge el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

CVI Investment, domiciliado en Islas Caimán, es una filial de Heights Capital Management. Ambas están controladas por el magnate Yass. El vehículo inversor ha ido disminuyendo sus acciones poco a poco.

El último movimiento lo llevó a cabo el pasado agosto. Entonces redujo su participación, pasando de tener un 2,95% a un 1,9%, tal y como informó este periódico. Así, el capital de CVI Investment ascendía a 1.695.805 títulos, valorados en 4,4 millones de euros en función de los precios del mercado de ese momento (2,66 euros por acción al cierre de la jornada).

Cabe mencionar que el pasado abril, Oryzon Genomics cerró la ampliación de capital en la que obtuvo 30 millones de euros. Emitió más de 12,7 millones de nuevas acciones a un precio de 2,35 euros cada una. Esta cuantía la dedicará a reforzar su plan de desarrollo de nuevos medicamentos y a la entrada del laboratorio en la bolsa americana, conocida como Nasdaq.

En esta ampliación el fondo entró por primera vez en el accionariado de la biotecnológica. En concreto, se hizo con el 7,87% del capital, convirtiéndose en su accionista de referencia, por encima incluso del presidente de la compañía Carlos Buesa.

Oryzon Genomics perdió 1,59 millones de euros en el primer semestre de 2025, un 52,8% más respecto al mismo periodo del año anterior. Además, registró unos ingresos relativos a trabajos realizados para el propio inmovilizado de 4,2 millones de euros, un 2,7% más. Además, la posición de caja al cierre de los seis primeros meses del ejercicio se situó en 31,1 millones.