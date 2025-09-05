Los grandes de la industria de la moda, la belleza y el lujo definen a Armani, lloran su pérdida y explican su obra en sus mensajes

El mundo de la moda recibió este jueves una de las noticias más tristes de su historia reciente: el fallecimiento de Giorgio Armani, maestro indiscutible de la elegancia atemporal y uno de los diseñadores más influyentes del último siglo. Su partida deja un vacío inmenso en una industria que él mismo ayudó a transformar y proyectar hacia el mundo.

Las reacciones no tardaron en llegar. Estrellas de Hollywood, diseñadores, empresarios y personalidades del sector expresaron su conmoción y rindieron homenaje a un creador que supo convertir la moda en una filosofía de vida. "Giorgio Armani moldeó la moda contemporánea redefiniendo sus límites y creando un concepto de estilo de vida reconocido y admirado en todo el mundo, consolidando el Made in Italy como un verdadero símbolo de excelencia", declaró Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana.

Capasa subrayó además la contribución de Armani al crecimiento de la Semana de la Moda de Milán, de la que fue fundador y principal impulsor. "Con generosidad y visión, mostró siempre sensibilidad hacia los grandes acontecimientos de nuestro tiempo y compromiso con los problemas sociales más acuciantes. Apoyó a jóvenes diseñadores e iniciativas culturales, fomentando la fusión de distintas expresiones artísticas", añadió.

Nacido en Piacenza en 1934, Armani revolucionó la moda masculina en la década de 1970 al proponer un traje desestructurado y cómodo, que pronto se convirtió en símbolo de modernidad y sofisticación. Su estilo, sobrio y refinado, conquistó a Hollywood y a la alta sociedad internacional, consolidando una marca que trascendió la ropa para abarcar perfumes, accesorios, mobiliario e incluso la hotelería de lujo.

"Con inmensa tristeza, el Grupo LVMH se entera del fallecimiento de Giorgio Armani ", declara el gigante francés del lujo. "Fue el último de la generación dorada de diseñadores de moda de la posguerra que, año tras año, forjó los paradigmas de la más alta elegancia. Su legado vivirá en el corazón y la imaginación de los diseñadores actuales y futuros durante mucho tiempo. Los colaboradores de la casa LVMH expresan sus condolencias al equipo del Grupo Armani".

Armani también fue un referente para muchos jóvenes diseñadores. Entre quienes asistieron a su desfile de alta costura Privé de otoño de 2024 se encontraban el diseñador de Ami Paris, Alexandre Mattiussi, y Simon Porte Jacquemus, un fan declarado del Armani vintage, que colecciona y viste. También impulsó a jóvenes talentos, entre ellos Stefano Pilati.

Figuras de la industria

Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : «Lamento profundamente el fallecimiento de Giorgio Armani. Creó un estilo único, que combinaba luces y sombras, que desarrolló en una larga y exitosa trayectoria empresarial y expandió la elegancia italiana a escala mundial. También fue un verdadero amigo y admirador de Francia. Deseo expresar mi más sentido pésame a su familia». François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo de Kering: «Con inmensa emoción rindo homenaje a Giorgio Armani. Visionario y emprendedor excepcional, redefinió la elegancia con un rigor e independencia que han marcado nuestra época. Maestro indiscutible de la alta costura italiana, su influencia trasciende la moda y seguirá inspirando a generaciones enteras. Siento un profundo respeto por su excepcional trayectoria y envío mis más sinceros pensamientos a sus seres queridos y a sus equipos».

Pietro Beccari, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton: «Con el fallecimiento del Sr. Armani, el mundo llora a un auténtico visionario. Su impacto en la elegancia y la clase cambió para siempre el curso del lujo. Como italiano, siempre sentí una especial admiración por su valentía, su pasión inagotable y su rigurosa disciplina. Lo extrañaremos profundamente en la industria».

John Elkann, presidente de Ferrari y Stellantis:«Giorgio Armani fue un gran emprendedor, un hombre culto, sensible y refinado, y sobre todo para mí un maestro y un amigo. Durante medio siglo, sus creaciones han representado la máxima expresión del gusto italiano, un símbolo de elegancia y belleza atemporal. Mis condolencias están con su familia y seres queridos». Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior Couture: «Lamento profundamente el fallecimiento del Sr. Giorgio Armani, por quien sentía una enorme admiración. Fue un diseñador excepcional y un empresario extraordinario. Poseía una visión única de la elegancia. El mundo de la moda ha perdido a uno de sus grandes».

Victoria Beckham: "El mundo de la moda ha perdido a una verdadera leyenda con Giorgio Armani, un diseñador visionario cuyo legado vivirá para siempre. Me siento honrada de haberlo llamado amigo", dice la mujer del ex futbolistas, diseñadora de moda y ex Spice Girl, en Instagram.

Leonardo Ferragamo, presidente de Salvatore Ferragamo SpA: «Con profundas condolencias en nombre de mi familia y el mío propio, me uno a la tristeza por el fallecimiento de Giorgio Armani, el maestro indiscutible de la moda y símbolo de la pura elegancia italiana. Fue un hombre excepcional cuyos valores marcaron profundamente la historia de la moda italiana. Permanecen vivos hoy y continuarán a lo largo del tiempo, al igual que su visión a largo plazo y su espíritu emprendedor, que serán una inspiración constante para las generaciones venideras».

Gildo Zegna, presidente y director ejecutivo del Grupo Ermenegildo Zegna: «Esta noticia me entristece profundamente. Quisiera agradecer al Maestro Giorgio Armani por su inagotable inspiración, por su singular visión de la belleza y por traer el espíritu y la cultura del Made in Italy al mundo. Su legado moldeó nuestra industria y nos elevó a todos. Siempre le estaré profundamente agradecido».

Remo Ruffini, presidente y director ejecutivo de Moncler: «Desde niño, lo veía como un modelo a seguir, un guía. Era el símbolo de mis sueños, el referente para cualquiera que amara este mundo. Su constancia, su elegancia, su capacidad de mirar hacia adelante con claridad y valentía marcaron una época y marcaron un camino. Encarnaba lo que hace grande a una persona: la disciplina, la visión y la fuerza de alguien que nunca se dejó llevar por las tendencias del momento, sino que guió e inspiró un estilo auténtico y atemporal. Era lo que muchos hubieran deseado ser, y lo que nadie jamás podrá igualar. Un ejemplo que permanecerá con nosotros para siempre».

Anna Wintour, directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue: «Giorgio Armani poseía una personalidad y una visión tan claras que reconocías su obra al instante, dondequiera que la encontraras. Entendía el poder, la actitud y la elegancia como nadie en el mundo de la moda, y también entendía a las mujeres: cómo querían vestirse y qué mensaje querían transmitir, a medida que se afirmaban a través de su ascenso en los años 70, 80 y posteriores. Nunca se limitó a un solo campo o disciplina, y comprendió que la moda no puede existir aislada. Para él, la moda no era una sola cosa: también era cine, música, deporte, arte, diseño y arquitectura, y dejó su huella en todos estos mundos, y allá donde iba».

Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti: «Lloramos la pérdida de alguien a quien siempre hemos considerado un amigo, nunca un rival. Lo conocemos desde hace más de 50 años, desde Mare Moda en Capri, donde presentamos nuestras colecciones juntos, hasta tantos otros momentos compartidos en el mundo de la moda. Solo podemos rendir homenaje a su inmenso talento, a los cambios que trajo a nuestro trabajo y, sobre todo, a su inquebrantable fidelidad a un estilo: el suyo propio».

Ralph Lauren: «Siempre he sentido un profundo respeto y admiración por Giorgio Armani, no solo como un diseñador que nunca se desvió de su visión, sino como un hombre que amó a su familia, amigos y su tierra natal de una manera tan especial. Si bien fue un ícono del mundo de la moda, vivió con gran humildad y un amor por la vida que inspiró su forma de trabajar y vivir. Creó un mundo que refleja todo lo que amaba con una eternidad que será su legado».

Donatella Versace: «El mundo ha perdido hoy a un gigante. Giorgio Armani cambió la historia con la moda. Definió el estilo mundial durante generaciones y fue un verdadero genio, un maestro de la clase y la elegancia. Lo extrañaremos por siempre, pero su estilo es eterno».

Miuccia Prada y Patrizio Bertelli: «Nos enteramos con profundo pesar del fallecimiento de Giorgio Armani, un maestro reconocido por su elegancia y creatividad, y un protagonista indiscutible de la moda italiana e internacional. Su perdurable contribución permanecerá para siempre en la historia de la moda y en la memoria de todos los que lo admiraron».

Raf Simons: «Lamento profundamente el fallecimiento de Giorgio Armani, un visionario cuyo genio creativo definió la elegancia y la sofisticación en la moda. Su obra ha inspirado a generaciones de diseñadores de todo el mundo, y su legado perdurable seguirá siendo una piedra angular de la historia de la moda » .

Sir Paul Smith: «Con gran tristeza me entero del fallecimiento del Sr. Armani, querido amigo y colega diseñador. Ha sido una enorme fuente de fortaleza y creatividad durante muchos años. Su continuidad, su sencillez y su perseverancia al mantenerse como una empresa independiente y no cotizada siempre han sido una gran inspiración».

Tom Ford: «Acabo de enterarme del fallecimiento de Giorgio Armani. Estoy profundamente triste y, sinceramente, estoy atónito, pues era ese ser humano excepcional que parecía inmortal. Una institución, un gran hombre de gran talento. Fue una inspiración para todos nosotros y es difícil imaginar el mundo de la moda sin él».

Jean Paul Gaultier: «Siempre admiré al Sr. Armani y sus creaciones. Le daba fluidez a los trajes masculinos, sobre todo en el cine. ¿Quién puede olvidar a Richard Gere en "American Gigolo"? También aportó rigor y precisión a la ropa femenina con algunos de los trajes más hermosos jamás creados. Cuando empecé a trabajar en la moda en los años 70, soñaba con tener una prenda suya y me compré una chaqueta de cuero de Armani; fue un sueño hecho realidad. ¡Bravo, y gracias, Giorgio!»

Alessandro Michele, Valentino: "Estoy profundamente entristecido y afligido por la pérdida de Giorgio Armani, uno de los padres fundadores de la historia de la moda italiana".

Jonathan Anderson, Dior: «Lamento profundamente el fallecimiento de Giorgio Armani. Habiendo comenzado mi trayectoria diseñando escaparates antes de aventurarme a crear mi propia marca, su historia me resultó increíblemente inspiradora. Me hace apreciar aún más todo lo que logró. No solo construyó un imperio, sino que también marcó la historia de la moda. Lo extrañaremos muchísimo, y su influencia en la moda jamás será olvidada».

Matthieu Blazy, Chanel: «Para mi generación, Giorgio Armani ha sido una verdadera inspiración. Hemos perdido a uno de los mayores innovadores y visionarios de nuestro tiempo. Su estilo lo sobrevivirá y pertenece al futuro».

Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga: «Este es un momento triste para la moda y el mundo. Hemos perdido a un talento increíble y a un auténtico caballero. Sin embargo, el legado de Giorgio Armani es monumental y seguirá vivo, poderoso e indiscutible».

Olivier Rousteing, Balmain: «Estamos profundamente entristecidos por la pérdida del Signor Armani, alguien a quien he admirado durante mucho tiempo y que siempre recordaré como un símbolo de integridad, elegancia y visión. A lo largo de su extraordinaria y duradera carrera, se mantuvo profundamente comprometido con sus valores, impulsándolos con fuerza y profundo respeto. El Signor Armani definió la moda más allá de las tendencias, manteniéndose fiel a su estilo único sin concesiones. Su obra capturó el alma misma de Italia, compartiendo su esencia con el mundo a través de la gracia, la autenticidad y una belleza inquebrantable. Su trayectoria es un poderoso recordatorio de lo que la pasión, la determinación y la honestidad pueden construir: cuando te mantienes fiel a ti mismo, tu nombre no solo perdura, sino que se convierte en un legado atemporal».

Stella McCartney: "Recuerdo que hace muchos años tuve un desfile en París e invité al Sr. Armani. No podía creerlo cuando dijo que sí. Casi me caigo de la silla entre la multitud. Después, nos encontramos cara a cara, con el corazón en la mano, y mientras me abrazaba y me felicitaba, me susurró al oído que nunca había asistido a un desfile de otro diseñador en toda su carrera, y creo que probablemente siga siendo así. Cuando lamentablemente perdimos a este gran ícono, no solo de la moda, sino también de los negocios. Estoy muy orgullosa de haberlo conocido. Me siento muy honrada de que me honrara con su presencia. Nunca habrá otro Armani".

Maria Grazia Chiuri: «Giorgio Armani enseñó al mundo la elegancia del Made in Italy. Con su visión, ayudó a definir un vocabulario moderno y emancipado para la moda femenina y masculina. Su contribución a la moda italiana, su visión y su integridad serán siempre un referente».

Angela Missoni: "Conozco a Giorgio desde mi adolescencia, y a lo largo de los años nuestras familias han compartido un vínculo de respeto mutuo y afecto sincero. Disfrutamos de muchos momentos juntos, desde intercambios significativos hasta la simple alegría de la compañía mutua. Mis padres, Ottavio y Rosita, y toda mi familia admiraban profundamente su trabajo y su visión, una visión que ha dejado una huella imborrable en el mundo de la moda durante los últimos 50 años. Hoy, con mi familia, me uno a sus seres queridos en este momento de profundo dolor. El mundo lo extrañará profundamente".

Alberta Ferretti: «Giorgio Armani ha significado mucho para la moda y para nuestro país, pero lo que me gustaría destacar en este momento es su inmensa e inigualable capacidad para mantenerse siempre fiel a sí mismo. Como hombre, como emprendedor y como diseñador de moda. Giorgio Armani ha creado un estilo único e inconfundible que ha evolucionado con el tiempo, pero que nunca ha traicionado su esencia en lo más mínimo. Para mí, esto refleja una personalidad fuerte y segura, una identidad poderosa que no se doblegó a las tendencias del momento, sino que dejó una huella imborrable en la moda internacional. Hoy, el verdadero rey de la industria de la moda italiana nos deja, pero su enorme legado de estilo y cultura brillará para siempre».

Lorenzo Serafini, director creativo de Alberta Ferretti: «Una elegancia innata en sus gestos y en su estilo. Su naturalidad constante, espontánea y nunca forzada, siempre ha fascinado profundamente tanto a mí como a mi creatividad. Disciplina combinada con creatividad, pasión unida a la máxima dedicación… Giorgio Armani fue un ejemplo monumental para todos los diseñadores, con su capacidad única para mantenerse siempre fiel a su propia visión y principios».

Fausto Puglisi, director creativo de Roberto Cavalli: «Giorgio, fuiste la personificación más pura de la moda y la elegancia italianas. A través de ti, el mundo descubrió el verdadero significado del estilo italiano y el poder del Made in Italy. Para mí, ver 'American Gigolo' fue una revelación; tu visión convirtió el cine en un hito en la historia de la moda e inspiró mis propios sueños. Definiste no solo una forma de vestir, sino una forma de vivir con gracia, dignidad y sofisticación atemporal. Tu legado vivirá para siempre en el alma de la creatividad italiana».

Marco De Vincenzo, director creativo de Etro: «Con Armani, desaparece una parte enorme del imaginario asociado con el Made in Italy. Reconstruir uno nuevo es complicado, porque las revoluciones necesitan tiempo y mentes progresistas como la suya para que sucedan». Jacopo Etro: «Giorgio fue un pionero, un perfeccionista y un hombre con una visión, la suya, que siguió sin concesiones. Su elegancia etérea y delicada se echará mucho de menos, especialmente en estos tiempos difíciles».

John Galliano: "Un héroe de la deconstrucción, profundamente entristecido por esta noticia".

Manolo Blahnik: «Giorgio Armani fue un maestro de la elegancia que redefinió la sofisticación moderna. Su visión era atemporal, su disciplina inigualable y su influencia perdurará por generaciones. Todos lo extrañaremos».

Giovanna Engelbert, directora creativa de Swarovski: «Giorgio Armani nos enseñó que la verdadera elegancia reside en la confianza interior y la disciplina creativa. Nos hizo sentir orgullosos de ser italianos, demostrando al mundo que nuestro estilo puede ser universal sin perder sus raíces. Su realeza nunca se basó en las apariencias, sino en la fuerza interior y la gracia. Con amor y profunda admiración, siempre llevaré conmigo su lección».

Rocco Iannone, director creativo de Ferrari: «Sus enseñanzas son más relevantes que nunca, recordándonos el valor de construir con perseverancia, determinación y constancia. Los grandes logros nunca son instantáneos; se construyen con paciencia, paso a paso, aprendiendo día tras día. De esta manera, creó una historia de elegancia y belleza tan extraordinaria que ha inspirado a generaciones y será para siempre un ejemplo a seguir para todos».

Stefano Ricci: «La moda, e Italia sobre todo, ha perdido a su incomparable Maestro . Enseñó al mundo el verdadero significado del estilo y la elegancia de la sutileza. A su familia y a toda la organización, expresamos nuestras más sinceras condolencias».

Donna Karan: "Para mí, Giorgio Armani era más que moda. Giorgio Armani era la vida : ropa de hombre, ropa de mujer, muebles, gastronomía, hoteles, belleza. Lo era todo. Es Coco Chanel y Giorgio Armani; esos dos lo son todo. Era como mi ídolo y siempre lo será. No le importaba lo que hicieran los demás diseñadores; Armani hacía lo suyo".

Diane von Furstenberg: «Giorgio Armani inventó la industria del prêt-à-porter italiano. Su sastrería para hombre y mujer tuvo un gran impacto en la moda mundial y fue el primero en crear la casa Armani. Era un trabajador incansable, controlaba totalmente su empresa y siempre hacía las cosas a su manera. Su constancia ha sido excelente».

Tommy Hilfiger: «Giorgio Armani fue una auténtica luminaria que redefinió la elegancia. Su visión moldeó no solo la moda, sino también la forma en que se entiende el estilo, demostrando cómo una marca de ropa puede extenderse al estilo de vida, la hostelería, la restauración, la cultura, el cine y más allá, creando experiencias que trascienden el diseño. Siempre he admirado profundamente su arte, innovación y dedicación inquebrantable a la excelencia. Su fallecimiento deja un inmenso vacío, pero su legado permanecerá como uno de los capítulos más influyentes en la historia de la moda. Mi más sentido pésame a su familia, sus compañeros y a todos los que lo apreciaron».

Michael Kors: "Compré mi primera chaqueta Giorgio Armani a los 19 años, después de ahorrar. Era la primera vez que usaba una chaqueta que me transmitiera la misma sensación de informalidad y comodidad que una sudadera con capucha. Podía ponérmela encima de una camiseta, remangarme y bailar toda la noche o ir a trabajar. El Sr. Armani realmente cambió la forma de vivir y vestir de la gente. Su elegancia atemporal siempre se centró en la individualidad. Incluso quienes nunca han usado su ropa, han lucido prendas impregnadas del espíritu relajado que él le imprimió a todo. Hay muy pocos diseñadores capaces de revolucionar la forma de vestir de forma significativa. Armani es uno de esos pocos. Echaré de menos su gracia, su sentido del estilo y su enfoque en todo lo que hacía en la vida".

Pierpaolo Piccioli, Balenciaga: «Este es un momento triste para la moda y el mundo. Hemos perdido a un talento increíble y a un auténtico caballero. Sin embargo, el legado de Giorgio Armani es monumental y seguirá vivo, poderoso e indiscutible». ??Giambattista Valli: «Siempre he admirado la ética inquebrantable del Sr. Armani y su incansable compromiso con la belleza. En su búsqueda inquebrantable de la perfección, a menudo veo ecos de mí mismo; quizá una afinidad, ya que ambos somos Cáncer. Su coherencia, honestidad e integridad siguen siendo una lección de fidelidad, a sí mismo, a su equipo, a su visión y al mensaje que transmitía casi como un ritual. Extendió la elegancia más allá de la moda, elevándola a una filosofía, una postura cotidiana. Nunca a través del exceso ni la ostentación, sino a través de una disciplina serena, una expresión meditativa de gracia. Y ahora, como una constelación, ha trazado su propia Vía Láctea: un camino lleno de estrellas que brillarán por siempre, inspirándonos y guiándonos con su luz eterna».

Narciso Rodríguez: "El Sr. Armani siempre será un ídolo para mí y siempre admiraré su precisión, su amor por la artesanía y la excelencia constante que ofreció bajo su nombre. Inspiró a sus colegas y cambió profundamente la forma de vestir de hombres y mujeres a escala mundial. Pocos diseñadores han dejado o dejarán una huella tan grande en la moda como la del Sr. Armani".